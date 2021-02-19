Надзвичайно смачний та прозорий галантин з курячого бульйону з додавання меду стане вашим улюбленим як на буденному столі, так і на святковому.

Галантин з курки чудово підійде як для святкового столу, так і до звичайного обіду. Подавайте галантин охолодженим, перед вживанням розріжте його на порційні шматочки.

Читайте також Смачний тарт із франжипаном та ягодами за рецептом шеф-кухаря Євгенія Сушко

Важливо: до страви входить мед, якщо у вас алергія або у ваших гостей слід зазначити про цей інгредієнт перед подачею.

Як приготувати галантин з курки

Інгредієнти:

– куряча тушка;

– морквина;

– 2-3 лаврових листки;

– 2 цибулини;

– 25 г желатину;

– 2 л води;

– пучок кропу;

– 60 г меду акації;

– сіль, перець на ваш смак.