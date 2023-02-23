Мексиканский салат – это король любой вечеринки, в приготовлении которого есть несколько версий. Лучше выбирать вариант с курочкой, которую обожают абсолютно все.
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Салат состоит из нескольких слоев, и если вы любите эксперименты – не бойтесь вносить в рецепт свои идеи.
Рецепт мексиканского салата с курочкой
Время: 15 минут
Порций: 4
Салат, который сделает праздник незабываемым / Фото poprostupycha
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Приготовление:
- Курочку посыпаем специями и жарим на сковороде с мелко нарезанным красным луком и давленым чесноком. Через некоторое время добавляем томатное пюре, измельченный орегано и сладкий перец. После готовности мяса оставляем остывать.
- Нарезаем огурцы, помидоры и салат айсберг.
- На дно большой миски равномерными слоями выложить салат айсберг, затем добавить слой помидоров, отцеженной консервированной кукурузы, огурцов, жареного мяса, красной фасоли и майонеза.
- Сверху украшаем салат измельченным начосом, а бока – целыми треугольными начосами, слегка утопив их в майонез.
Приятного аппетита!