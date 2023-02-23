Мексиканський салат – це король будь-якої вечірки, у приготуванні якого є кілька версій. Найкраще обирати варіант з курочкою, яку обожнюють абсолютно усі.

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Салат складається з кількох шарів, і якщо ви полюбляєте експерименти – не бійтеся вносити у рецепт свої ідеї.

Рецепт мексиканського салату з курочкою

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Салат, який зробить свято незабутнім / Фото poprostupycha

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Приготування:

  • Курочку посипаємо спеціями смажимо на пательні з дрібно нарізаною червоною цибулею і давленим часником. Через якийсь час додаємо томатне пюре, подрібнений орегано та солодкий перець. Після готовності м'яса залишаємо вистигати.
  • Нарізаємо огірки, помідори та салат айсберг.
  • На дно більшої миски рівномірними шарами викласти салат айсберг, потім додати шар помідорів, відцідженої консервованої кукурудзи, огірків, смаженого м’яса, червоної квасолі та майонезу.
  • Зверху прикрашаємо салат подрібненим начосом, а боки – цілими трикутними начосами, злегка втопивши їх в майонез.

Смачного!