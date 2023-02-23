Мексиканський салат – це король будь-якої вечірки, у приготуванні якого є кілька версій. Найкраще обирати варіант з курочкою, яку обожнюють абсолютно усі.

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Салат складається з кількох шарів, і якщо ви полюбляєте експерименти – не бійтеся вносити у рецепт свої ідеї.

Рецепт мексиканського салату з курочкою

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Салат, який зробить свято незабутнім / Фото poprostupycha

Інгредієнти: – 400 грамів курячого філе;

– дрібка приправи для курки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 червона цибулина;

– 2 столові ложки томатного пюре;

– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 банка червоної квасолі;

– 2 помідори;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 салат айсберг;

– кілька консервованих огірків;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– дрібка солі;

– половина упаковки начос.

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Приготування:

Курочку посипаємо спеціями смажимо на пательні з дрібно нарізаною червоною цибулею і давленим часником. Через якийсь час додаємо томатне пюре, подрібнений орегано та солодкий перець. Після готовності м'яса залишаємо вистигати.

Нарізаємо огірки, помідори та салат айсберг.

На дно більшої миски рівномірними шарами викласти салат айсберг, потім додати шар помідорів, відцідженої консервованої кукурудзи, огірків, смаженого м’яса, червоної квасолі та майонезу.

Зверху прикрашаємо салат подрібненим начосом, а боки – цілими трикутними начосами, злегка втопивши їх в майонез.

Смачного!