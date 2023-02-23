Пикантное наслаждение: как приготовить мексиканский салат, который подойдет даже для праздника
Источник:poprostupycha
Выбрать правильный салат для праздника – задача не всегда легкая. Если сомневаетесь, смело выбирайте мексиканский рецепт, который понравиться всем гостям.
Мексиканский салат – это король любой вечеринки, в приготовлении которого есть несколько версий. Лучше выбирать вариант с курочкой, которую обожают абсолютно все.
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Салат состоит из нескольких слоев, и если вы любите эксперименты – не бойтесь вносить в рецепт свои идеи.
Рецепт мексиканского салата с курочкой
Время: 15 минут
Порций: 4
Салат, который сделает праздник незабываемым / Фото poprostupycha
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного филе;
– щепотка приправы для курицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 красная луковица;
– 2 столовые ложки томатного пюре;
– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;
– 1 чайная ложка орегано;
– 1 банка красной фасоли;
– 2 помидора;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 салат айсберг;
– несколько консервированных огурцов;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– щепотка соли;
– половина упаковки начос.
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Приготовление:
- Курочку посыпаем специями и жарим на сковороде с мелко нарезанным красным луком и давленым чесноком. Через некоторое время добавляем томатное пюре, измельченный орегано и сладкий перец. После готовности мяса оставляем остывать.
- Нарезаем огурцы, помидоры и салат айсберг.
- На дно большой миски равномерными слоями выложить салат айсберг, затем добавить слой помидоров, отцеженной консервированной кукурузы, огурцов, жареного мяса, красной фасоли и майонеза.
- Сверху украшаем салат измельченным начосом, а бока – целыми треугольными начосами, слегка утопив их в майонез.
Приятного аппетита!