Пикантное наслаждение: как приготовить мексиканский салат, который подойдет даже для праздника

Выбрать правильный салат для праздника – задача не всегда легкая. Если сомневаетесь, смело выбирайте мексиканский рецепт, который понравиться всем гостям.

Мексиканский салат – это король любой вечеринки, в приготовлении которого есть несколько версий. Лучше выбирать вариант с курочкой, которую обожают абсолютно все.

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Салат состоит из нескольких слоев, и если вы любите эксперименты – не бойтесь вносить в рецепт свои идеи.

Рецепт мексиканского салата с курочкой

Время: 15 минут

Порций: 4

Салат, который сделает праздник незабываемым / Фото poprostupycha

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– щепотка приправы для курицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 красная луковица;

– 2 столовые ложки томатного пюре;

– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;

– 1 чайная ложка орегано;

– 1 банка красной фасоли;

– 2 помидора;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 салат айсберг;

– несколько консервированных огурцов;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– щепотка соли;

– половина упаковки начос.

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Приготовление:

Курочку посыпаем специями и жарим на сковороде с мелко нарезанным красным луком и давленым чесноком. Через некоторое время добавляем томатное пюре, измельченный орегано и сладкий перец. После готовности мяса оставляем остывать.

Нарезаем огурцы, помидоры и салат айсберг.

На дно большой миски равномерными слоями выложить салат айсберг, затем добавить слой помидоров, отцеженной консервированной кукурузы, огурцов, жареного мяса, красной фасоли и майонеза.

Сверху украшаем салат измельченным начосом, а бока – целыми треугольными начосами, слегка утопив их в майонез.

Приятного аппетита!