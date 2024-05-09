Именно маринование является решающим элементом для правильного приготовления мяса. Важно знать несколько деталей: сколько мариновать шашлык, учитывать тип мяса и желаемый вкус. Узнайте все детали в материале Вкусно 24.

К теме Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать.

Для каждого вида мяса есть свое время маринования

Различные виды мяса имеют разную структуру и плотность. Например, говядина и баранина являются более плотными и мускулистыми по сравнению с курицей, поэтому они требуют более длительного времени маринования. Это необходимо для того, чтобы маринад мог проникнуть в мясо и сделать его более мягким и вкусным.

Жирные виды мяса, например свинина, могут требовать меньшего времени маринования. Жир помогает распределять ароматы маринада между внутренними слоями мяса. Тонкие и менее жирные куски, как куриное филе, маринуются быстрее.

Такое душистое и сочное / Фото unsplash

Ингредиенты маринада играют ключевую роль в определении времени. Маринады, которые содержат кислоты (например, лимонный сок или уксус), работают быстрее, поскольку кислота помогает размягчать белки мяса. Однако очень долгое время маринования с кислым маринадом может сделать мясо слишком мягким.

Виды мяса и время маринования

Говядину следует мариновать не менее 4 часов. Плотная текстура этого мяса "выигрывает" от более длительного времени пребывания в маринаде. Курица быстрее впитывает вкусы. Обычно достаточно от 1 до 3 часов.

Баранина традиционно используется для приготовления шашлыков Ближнего Востока и Средиземноморья. Маринование баранины от 3 до 6 часов идеально подходит для усиления ее естественного вкуса.

Для самого популярного в Украине шашлыка из свинины хорошо подойдет примерно 4 часа маринования. Свинина, как и курица, может стать жесткой, если ее долго оставлять в кислых маринадах. Умеренное время маринования помогает сохранить сочность свинины и насытить ее ароматом.

Прекрасно подойдет к мясу: как приготовить идеальный кетчуп.