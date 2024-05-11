Найкращі страви для посиденьок – ті, які можна швидко приготувати. Якщо ви плануєте вечірку на честь фіналу Євробачення, вам знадобляться закуски, які не тільки смачні, але й легкі у приготуванні.
Цікаво Ідеальна легка вечеря: готуємо салат з тунця та квасолі
Спрінг-ролли з фаршу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Особливий смак / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- На сковороді розігрійте 2 столові ложки олії та обсмажте суміш овочів. Смажте її поки овочі не розм’якнуть.
- Потім додайте фарш, 1 столову ложку соєвого соусу, половину чайної ложки каррі і половину чайної ложки імбиру. Інгредієнти змішайте і обсмажте до готовності м’яса.
- Наприкінці смаження додайте в начинку яйце, посоліть і поперчіть.
- Закип'ятіть воду в каструлі і занурте в неї кожен шматок рисового паперу на кілька секунд.
- Потім покладіть їх на дошку для висихання.
- На кожен аркуш рисового паперу слід викласти по 2 столові ложки начинки, загнути краї всередину і сформувати рулет.
- Обсмажте спринг-роли в добре розігрітій олії з двох сторін до золотистої скоринки.
- Викладіть роли на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Подавайте спринг-роли з улюбленими соусами.
Рулети з листкового тіста
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Такі апетитні / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Змішайте кетчуп з 1 чайною ложкою базиліка, 1 чайною ложкою орегано, половиною чайної ложки гранульованого часнику, дрібкою солі та перцю.
- Листкове тісто розгорніть і змастіть приготованим соусом.
- На листкове тісто викладіть скибочки сиру і скибочки шинки.
- Згорніть листкове тісто по довшому краю в рулет.
- Листкове тісто наріжте скибочками шириною близько 2 сантиметрів.
- Викладіть ці "равлики" з листкового тіста на деко, застелене папером для випічки.
- Випікайте їх в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин (до золотистої скоринки).
- Вийміть запечені закуски з духовки, дайте охолонути і подавайте.
Нагетси у хрусткій паніровці
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Аж слинка потекла / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Куряче м'ясо почистіть від плівки та розділіть на невеликі смужки.
- Приправте м’ясо сіллю, перцем і приправами для курки.
- Яйце ретельно перемішайте.
- Змочіть шматочки курки в яйці, а потім у пластівцях.
- Деко застеліть папером для випічки і викладіть на нього шматочки курки.
- Запікайте м'ясо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
Полуниця у шоколаді
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний десерт / Ілюстративне фото fajne gotowanie
Приготування:
- Полуницю ретельно помийте та обсушіть.
- Важливо, щоб ягоди були повністю сухими перед тим, як занурити їх у шоколад.
- Покладіть шоколад у невелику миску.
- Додайте рослинну олію. Олія допоможе шоколаду розтанути рівномірніше і зробить його блискучішим.
- Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Якщо використовуєте мікрохвильову піч, розтоплюйте шоколад з інтервалами по 20 – 30 секунд, ретельно перемішуючи кожного разу, щоб уникнути перегріву.
- Встроміть кожну полуницю за хвостик або використовуйте зубочистки. Занурте полуницю у розтоплений шоколад, покривши приблизно половину ягоди.
- Злегка обтрусіть надлишки шоколаду і покладіть полуницю на лист з пергаментним папером.
- Дайте шоколаду застигнути при кімнатній температурі або покладіть полуницю в холодильник на 10 – 15 хвилин.
Напій з полуницею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготуйте і не пошкодуєте / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Помістіть полуницю, кубики льоду і горілку в шейкер, вичавіть сік лимона і все збийте, додайте цукор і перемішайте.
- Подавайте в коктейльних келихах.
Ідеї для швидких та бюджетних канапе
Канапе – ідеальний спосіб додати елегантності та різноманітності до посиденьок на честь Євробачення.
- Канапе з крем-сиром та огірком – наріжте багет на тонкі скибочки, змастіть крем-сиром, зверху покладіть тонку скибочку огірка та прикрасьте кропом.
- Томати чері з моцарелою і базиліком – візьміть зубочистки і нанизуйте на них чергуючи томати чері, листочок базиліку та кульку моцарели. Перед подачею капніть на них оливковою олією і бальзамічним оцтом.
- Курячі канапе з ананасом – варене або запечене куряче філе наріжте на маленькі шматочки, змішайте з майонезом та каррі, покладіть на крекер або шматочок багета, а зверху помістіть кусочок ананаса.