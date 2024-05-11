Найкращі страви для посиденьок – ті, які можна швидко приготувати. Якщо ви плануєте вечірку на честь фіналу Євробачення, вам знадобляться закуски, які не тільки смачні, але й легкі у приготуванні.

Цікаво Ідеальна легка вечеря: готуємо салат з тунця та квасолі

Спрінг-ролли з фаршу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Особливий смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 12 аркушів рисового паперу;

– 400 мілілітрів олії для смаження;

– 250 грамів міксу заморожених овочів;

– 250 грамів свинячого фаршу;

– 1 яйце;

– спеції: сіль, перець, соєвий соус, каррі, мелений імбир.

Приготування:

На сковороді розігрійте 2 столові ложки олії та обсмажте суміш овочів. Смажте її поки овочі не розм’якнуть. Потім додайте фарш, 1 столову ложку соєвого соусу, половину чайної ложки каррі і половину чайної ложки імбиру. Інгредієнти змішайте і обсмажте до готовності м’яса. Наприкінці смаження додайте в начинку яйце, посоліть і поперчіть. Закип'ятіть воду в каструлі і занурте в неї кожен шматок рисового паперу на кілька секунд. Потім покладіть їх на дошку для висихання. На кожен аркуш рисового паперу слід викласти по 2 столові ложки начинки, загнути краї всередину і сформувати рулет. Обсмажте спринг-роли в добре розігрітій олії з двох сторін до золотистої скоринки. Викладіть роли на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте спринг-роли з улюбленими соусами.

Рулети з листкового тіста

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4



Такі апетитні / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 275 грамів листкового тіста;

– 60 грамів кетчупу;

– 160 грамів нарізаної шинки;

– 150 грамів нарізаного жовтого сиру;

– спеції: сіль, перець, орегано, базилік, гранульований часник.

Приготування:

Змішайте кетчуп з 1 чайною ложкою базиліка, 1 чайною ложкою орегано, половиною чайної ложки гранульованого часнику, дрібкою солі та перцю. Листкове тісто розгорніть і змастіть приготованим соусом. На листкове тісто викладіть скибочки сиру і скибочки шинки. Згорніть листкове тісто по довшому краю в рулет. Листкове тісто наріжте скибочками шириною близько 2 сантиметрів. Викладіть ці "равлики" з листкового тіста на деко, застелене папером для випічки. Випікайте їх в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин (до золотистої скоринки). Вийміть запечені закуски з духовки, дайте охолонути і подавайте.

Нагетси у хрусткій паніровці

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Аж слинка потекла / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 75 грамів пластівців кукурудзяних без цукру;

– 1 яйце;

– спеції: сіль, перець, приправи для курки.

Приготування:

Куряче м'ясо почистіть від плівки та розділіть на невеликі смужки. Приправте м’ясо сіллю, перцем і приправами для курки. Яйце ретельно перемішайте. Змочіть шматочки курки в яйці, а потім у пластівцях. Деко застеліть папером для випічки і викладіть на нього шматочки курки. Запікайте м'ясо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Полуниця у шоколаді

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Неймовірний десерт / Ілюстративне фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 400 грамів полуниці (приблизно 20 штук середнього розміру);

– 200 грамів темного або молочного шоколаду;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Полуницю ретельно помийте та обсушіть. Важливо, щоб ягоди були повністю сухими перед тим, як занурити їх у шоколад. Покладіть шоколад у невелику миску. Додайте рослинну олію. Олія допоможе шоколаду розтанути рівномірніше і зробить його блискучішим. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Якщо використовуєте мікрохвильову піч, розтоплюйте шоколад з інтервалами по 20 – 30 секунд, ретельно перемішуючи кожного разу, щоб уникнути перегріву. Встроміть кожну полуницю за хвостик або використовуйте зубочистки. Занурте полуницю у розтоплений шоколад, покривши приблизно половину ягоди. Злегка обтрусіть надлишки шоколаду і покладіть полуницю на лист з пергаментним папером. Дайте шоколаду застигнути при кімнатній температурі або покладіть полуницю в холодильник на 10 – 15 хвилин.

Напій з полуницею

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Приготуйте і не пошкодуєте / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 200 грамів льоду;

– 2 склянки горілки;

– 40 грамів лайма;

– 60 грамів цукру.

Приготування:

Помістіть полуницю, кубики льоду і горілку в шейкер, вичавіть сік лимона і все збийте, додайте цукор і перемішайте. Подавайте в коктейльних келихах.

Ідеї для швидких та бюджетних канапе

Канапе – ідеальний спосіб додати елегантності та різноманітності до посиденьок на честь Євробачення.

Канапе з крем-сиром та огірком – наріжте багет на тонкі скибочки, змастіть крем-сиром, зверху покладіть тонку скибочку огірка та прикрасьте кропом.

– наріжте багет на тонкі скибочки, змастіть крем-сиром, зверху покладіть тонку скибочку огірка та прикрасьте кропом. Томати чері з моцарелою і базиліком – візьміть зубочистки і нанизуйте на них чергуючи томати чері, листочок базиліку та кульку моцарели. Перед подачею капніть на них оливковою олією і бальзамічним оцтом.

– візьміть зубочистки і нанизуйте на них чергуючи томати чері, листочок базиліку та кульку моцарели. Перед подачею капніть на них оливковою олією і бальзамічним оцтом. Курячі канапе з ананасом – варене або запечене куряче філе наріжте на маленькі шматочки, змішайте з майонезом та каррі, покладіть на крекер або шматочок багета, а зверху помістіть кусочок ананаса.

Важливо знати: скільки часу слід маринувати шашлик.