Меню на Новый год: как дома устроить праздник будто в дорогом ресторане
12 декабря 2023, 18:36Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Новый год – это не только новый этап в своей жизни, но и вкусный период, когда наши кулинарные фантазии расцветают. Приготовление новогоднего меню – немаловажная часть праздничной подготовки.
Продуманный праздник – это настоящее искусство, которое дарит удовольствие повара и каждому гостю. Даже дома каждый может приготовить невероятно вкусные блюда.
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Канапе солнышко
Время: 30 минут
- Порций : 4
– 8 ломтиков багета;
– 4 столовые ложки песто;
– 1 шарик моцареллы;
– 8 листиков базилика;
– 4 помидора черри;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– черный тмин по вкусу;
– 2 черных маслина;
– белый кунжут для декора.
Приготовление:
- Нарежьте багет ломтиками.
- Смажьте песто и добавьте кусочек моцареллы.
- Сверху уложите листик базилика и накройте половинкой помидора.
- Верх помидоров смажьте оливковым маслом и посыпьте черным тмином.
- Маслины разрежьте пополам вдоль, затем поперек.
- К концу помидора поместите четвертинки оливок и посыпьте белым кунжутом.
Канапе с авокадо, помидорами и базиликом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 1 чиабатта;
– 1 свежий помидор;
– 1 авокадо;
– 1 лук или репчатый лук или шнит-лук;
– 20 грамм базилика;
– свежемолотая соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лайма;
– 1 зубчик чеснока;
– моцарелла для подачи.
Приготовление:
- Чиабатту нарежьте и слегка поджарьте в тостере, кусочки натрите чесноком.
- Авокадо вымойте, очистите от кожуры, нарежьте кусочками, приправьте солью и перцем, сбрызните соком лимона и оливковым маслом.
- Слегка разомните массу вилкой, но не обязательно тщательно.
- Выложите авокадо на тосты, а затем ломтики помидоров, нарезанный лук и базилик.
- Приправьте солью и перцем и оливковым маслом.
- По желанию можно добавить в бутерброды шарики свежей моцареллы.
Салат с тунцом и ананасом
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 170 грамм тунца в собственном соусе;
– 180 грамм консервированного ананаса;
– 100 грамм кукурузы;
– 150 грамм сыра гауда;
– 200 грамм белого риса;
– 4 яйца;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите рис в подсоленной воде в соответствии с инструкцией изготовителя. После охлаждения поместите его в миску.
- Опустите яйца в кипящую воду и сварите на "круто".
- Очистите и нарежьте большими кубиками.
- Положите в рис.
- Слейте кукурузу и тунец, добавьте в миску.
- Выньте ломтики ананаса из банки и нарежьте их кубиками.
- Добавьте к другим ингредиентам.
- Желтый сыр нарежьте небольшими кубиками, поместите в остальное и все перемешайте.
- Смешайте лимонный сок с солью и перцем, затем добавьте оливковое масло.
- Полейте салат и все перемешайте.
Рыба в сливочном соусе
Время: 45 минут
Порций: 4
– 600 грамм филе лосося (или другой "красной" рыбы);
– 2 столовые ложки муки;
– 300 миллиграмм сливок;
– 1 луковица;
– 20 грамм петрушки;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист, укроп по вкусу.
Приготовление:
- Филе посолите, поперчите и обсыпьте мукой.
- Обжарить немного на разогретой сковороде.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
- На той же сковороде также обжарьте лук.
- Добавьте к ней, приправьте солью и перцем.
- Выложите рыбу на противень и полейте соусом.
- Запекать все в разогретой до 250 градусов духовке-гриль 12 – 15 минут.
- Готовое блюдо посыпьте петрушкой и укропом.