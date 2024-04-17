Пасха – отличное время, что попробовать новые вкусности. Перед вами интересная подборка блюд, которые можно подавать на различные вечеринки или праздники. Конечно, вы можете испечь их на день или два раньше.

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Картофельные гнезда с перепелиными яйцами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля;

– 12 сваренных вкрутую перепелиных яиц;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка кетчупа;

– лимонный сок по вкусу;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки;

– листья свежей зелени для украшения.

Приготовление:

Картофель почистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Разогрейте растительное масло в большой кастрюле. Окуните корзинку или ситечко в горячее масло. Это позволит избежать прилипания картофеля к ситечку. Натертый картофель разделите на 4 части. Положите одну порцию в сито и прижмите меньшей. В кипящее масло окуните картофель и обжарьте до золотистой корочки. Слегка обжаренный картофель достаньте из корзины. Отложите на чашку, чтобы остыл и сохранил форму. То же самое следует сделать с оставшимся картофелем. Майонез смешайте с кетчупом. Приправьте лимонным соком и по желанию посолите и поперчите. Положите порцию розового соуса на дно каждой корзины. На него выложите 3 сваренных вкрутую перепелиных яйца. Украсьте гнезда листьями свежей зелени.

Фаршированные яйца

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 8 ломтиков ветчины;

– 8 чайных ложек майонеза;

– 4 чайные ложки горчицы;

– кресс-салат;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Почистите яйца. Отрежьте верхушку каждого яйца, чтобы вы могли его выдержать, и отрежьте другой конец, чтобы было видно желток. Выньте изнутри яиц как можно больше желтка (не разрывая). Отрезанные концы яиц и отобранный желток разомните в миске вилкой, добавьте горсть кресс-кресса, а затем приправьте все солью и перцем. Смешайте горчицу с майонезом. Половину полученного добавьте в яичную массу, другую половину оставьте на потом. Нафаршируйте массой яйца (в местах желтков). Ломтики ветчины сложите пополам, а затем плотно оберните ими яйца. Выложите свернутые рулетики на тарелку и украсьте немного майонезно-горчичного соуса и кресс-кресса.

Яичный паштет с грибами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 12 сваренных вкрутую яиц;

– 500 граммов шампиньонов;

– пол стакана тертого желтого сыра;

– 1 банка консервированного горошка;

– 1 крупная луковица;

– полстакана сливок 18%;

– полстакана майонеза;

– 3 столовые ложки панировочных сухарей;

– 30 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– соль, перец по вкусу;

– 1 пучок шнитт-лука;

– панировочные сухари.

Приготовление:

Грибы помойте и почистите. Натрите на терке с крупными отверстиями. Лук почистите, нарежьте и обжарьте на сливочном масле. Грибы тоже обжарьте. Сварите 10 яиц. Почистите и натрите их на крупной терке. Смешайте с грибами и луком. К яичной смеси добавьте: мелко нарезанный лук, тертый желтый сыр, консервированный горошек, майонез и сливки. Вбейте два сырых яйца, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Подготовьте форму для запекания. Смажьте их, посыпьте сухарями и выложите подготовленную массу. Выпекайте при 200 градусах около часа.

Есть из чего выбрать: как вкусно приготовить яйца на Пасху.