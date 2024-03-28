Невероятный вкус и интересная подача: блюда из мяса на Пасху
28 марта 2024, 12:23Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Пасха – время радости, семейных встреч и угощения за пышно накрытым столом. Кроме традиционных блюд, стоит рассмотреть и другие варианты, чтобы стол был богатым и особенным.
Идеальным дополнением к такому меню являются рулетики из ветчины, паштет и свинина с яблоками. Эти блюда порадуют вас не только вкусом, но и простотой приготовления.
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Рулетики с ветчиной и яичной пастой
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 20 ломтиков ветчины;
– 10 сваренных вкрутую яиц;
– 100 грамм желтого сыра,
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 столовые ложки сливок;
– 1 чайная ложка хрена;
– пучок зеленого лука;
– перец, соль по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, почистите и измельчите.
- Сыр натрите на терке среднего размера.
- В миске смешайте яйца, сыр, майонез, хрен, сметану и измельченный лук.
- Приправьте солью и перцем.
- Положите ложку яичной пасты на каждый кусочек ветчины.
- Сверните ветчину в рулет и обвяжите луком.
- По желанию украсьте рулеты полосками красного перца.
Жареная свинина
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1 килограмм свинины;
– 500 грамм яблок;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 луковицы;
– 1 стакан яблочного сока;
– масло;
– соль, перец по вкусу;
– несколько гвоздик;
– свежий розмарин;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Поместите горчицу, мед и 2 столовые ложки масла в миску. Добавьте специи.
- Мясо тщательно смажьте маринадом. Поставьте в холодильник минимум на несколько часов.
- По истечении этого времени достаньте мясо из холодильника и обжарьте его со всех сторон на разогретой сковороде.
- Переложите свинину в смазанную маслом форму для запекания. Туда же добавьте нарезанный лук. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Полейте яблочным соком (время от времени следует повторять действие).
- Яблоки почистите от кожуры и нарежьте на более мелкие кусочки. Добавить сахар, гвоздику и немного воды.
- Тушите 5 минут в глубокой сковороде.
- Через полчаса запекания добавьте к зажарке яблоки.
- Также добавьте розмарин. Выпекайте еще 20 минут.
Пасхальный паштет
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
– 500 грамм свиного фарша;
– 300 грамм куриной печени;
– 200 грамм копченого бекона;
– 2 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– половина стакана молока;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка соли;
– половина чайной ложки перца;
– половина чайной ложки майорана;
– половина чайной ложки орегано.
Приготовление:
- Лук и чеснок почистите, затем измельчите и обжарьте на сливочном масле.
- Когда овощи зарумянятся, добавьте свиной фарш. Жарьте все, пока мясо не зарумянится.
- Очищенную печень варите около 10 минут, затем хорошо остудите.
- Копченый бекон нарежьте небольшими кубиками.
- Печень и мясо с овощами пропустить через мясорубку. Добавьте панировочные сухари, яйца и молоко, приправьте орегано, солью и перцем и майораном.
- Все тщательно перемешайте.
- Переложите готовую смесь для паштета на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа.
- По истечении этого времени выньте паштет из духовки, выложите на тарелку и отставьте остывать.