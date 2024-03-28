Ідеальним доповненням до такого меню є рулетики з шинки, паштет та свинина з яблуками. Ці страви потішать вас не лише смаком, але й простотою приготування.

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Рулетики з шинкою і яєчною пастою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 20 скибочок шинки;

– 10 зварених на круто яєць;

– 100 грамів жовтого сиру,

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 – 2 столові ложки вершків;

– 1 чайна ложка хрону;

– пучок зеленої цибулі;

– перець, сіль до смаку.

Приготування:

Яйця відваріть круто, почистіть і подрібніть. Сир натріть на тертці середнього розміру. У мисці змішайте яйця, сир, майонез, хрін, сметану і подрібнену цибулю. Приправте сіллю і перцем. Покладіть ложку яєчної пасти на кожен шматочок шинки. Згорніть шинку в рулет і обв’яжіть цибулею. За бажанням прикрасьте рулети смужками червоного перцю.

Смажена свинина

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 500 грамів яблук;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– 2 цибулини;

– 1 стакан яблучного соку;

– олія;

– сіль, перець до смаку;

– кілька гвоздик;

– свіжий розмарин;

– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Помістіть гірчицю, мед і 2 столові ложки олії в миску. Додайте спеції. М'ясо ретельно змастіть маринадом. Поставте в холодильник мінімум на кілька годин. Після закінчення цього часу дістаньте м'ясо з холодильника і обсмажте його з усіх боків на розігрітій сковороді. Перекладіть свинину в змащену маслом форму для запікання. Туди ж додайте нарізану цибулю. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Полийте яблучним соком (час від часу слід повторювати дію). Яблука почистіть від шкірки та наріжте на більш дрібні шматочки. Додати цукор, гвоздику і трохи води. Тушкуйте 5 хвилин у глибокій сковороді. Через пів години запікання додайте до зажарки яблука. Також додайте розмарин. Випікайте ще 20 хвилин.

Пасхальний паштет

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів свинячого фаршу;

– 300 грамів курячої печінки;

– 200 грамів копченого бекону;

– 2 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– половина склянки молока;

– 4 столові ложки панірувальних сухарів;

– 1 чайна ложка солі;

– половина чайної ложки перцю;

– половина чайної ложки майорану;

– половина чайної ложки орегано.

Приготування:

Цибулю і часник почистіть, потім подрібніть і обсмажте на вершковому маслі. Коли овочі зарум’яняться, додайте свинячий фарш. Смажте все, поки м'ясо не зарум'яниться. Очищену печінку варіть близько 10 хвилин, потім добре остудіть. Копчений бекон наріжте невеликими кубиками. Печінка і м'ясо з овочами пропустити через м'ясорубку. Додайте панірувальні сухарі, яйця та молоко, приправте орегано, сіллю та перцем та майораном. Все ретельно перемішайте. Перекладіть готову суміш для паштету на деко, застелене папером для випічки. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж години. Після закінчення цього часу вийміть паштет з духовки, викладіть на тарілку і відставте остигати.

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