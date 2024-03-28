Ідеальним доповненням до такого меню є рулетики з шинки, паштет та свинина з яблуками. Ці страви потішать вас не лише смаком, але й простотою приготування.
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Рулетики з шинкою і яєчною пастою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Яйця відваріть круто, почистіть і подрібніть.
- Сир натріть на тертці середнього розміру.
- У мисці змішайте яйця, сир, майонез, хрін, сметану і подрібнену цибулю.
- Приправте сіллю і перцем.
- Покладіть ложку яєчної пасти на кожен шматочок шинки.
- Згорніть шинку в рулет і обв’яжіть цибулею.
- За бажанням прикрасьте рулети смужками червоного перцю.
Смажена свинина
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Помістіть гірчицю, мед і 2 столові ложки олії в миску. Додайте спеції.
- М'ясо ретельно змастіть маринадом. Поставте в холодильник мінімум на кілька годин.
- Після закінчення цього часу дістаньте м'ясо з холодильника і обсмажте його з усіх боків на розігрітій сковороді.
- Перекладіть свинину в змащену маслом форму для запікання. Туди ж додайте нарізану цибулю. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Полийте яблучним соком (час від часу слід повторювати дію).
- Яблука почистіть від шкірки та наріжте на більш дрібні шматочки. Додати цукор, гвоздику і трохи води.
- Тушкуйте 5 хвилин у глибокій сковороді.
- Через пів години запікання додайте до зажарки яблука.
- Також додайте розмарин. Випікайте ще 20 хвилин.
Пасхальний паштет
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Цибулю і часник почистіть, потім подрібніть і обсмажте на вершковому маслі.
- Коли овочі зарум’яняться, додайте свинячий фарш. Смажте все, поки м'ясо не зарум'яниться.
- Очищену печінку варіть близько 10 хвилин, потім добре остудіть.
- Копчений бекон наріжте невеликими кубиками.
- Печінка і м'ясо з овочами пропустити через м'ясорубку. Додайте панірувальні сухарі, яйця та молоко, приправте орегано, сіллю та перцем та майораном.
- Все ретельно перемішайте.
- Перекладіть готову суміш для паштету на деко, застелене папером для випічки.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж години.
- Після закінчення цього часу вийміть паштет з духовки, викладіть на тарілку і відставте остигати.