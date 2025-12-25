Блюда могут быть разными – теплыми и холодными, сытными и легкими, однако все они должны легко сочетаться между собой в одну гармонию. 24 Канал собрал подборку блюд, которая понравится даже привередливым гурманам.

Как приготовить салат из утки?

  • Время: 60 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– утиная грудка;
– мед;
– соевый соус;
– горчица;
– пучок рукколы;
– 5 штук томатов черри;
– 30 – 50 граммов голубого сыра;
– 1 инжир.
для соуса:
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– четверть столовой ложки дижонской горчицы;
– пол столовой ложки меда.

Приготовление:

  1. Утиную грудку зачистите, отрежьте лишний жир, надрежьте кожу горизонтально, стараясь не задевать мясо и сделайте как можно больше надрезов. Легче это сделать с подмороженной грудинкой.
  2. Для маринада смешайте соевый соус, горчицу и мед.
  3. При желании добавьте немного апельсинового сока, веточку тимьяна и зубчик чеснока – целый, но раздавленный. Грудку замаринуйте примерно на 30 – 40 минут.
  4. Грудку жарьте кожей вниз на холодной сковороде. С обеих сторон доведите до румяности.
  5. Далее утку переложите на противень для запекания и выпекайте 12 минут при 200 градусах.
  6. Для салата все нарежьте и смешайте вместе с соусом. Инжир можно заменить любой ягодой или грушей, апельсином или хурмой.
  7. Также добавьте немного фиников. Готовую утку нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на готовый салат.

Как приготовить канапе с треской?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4 – 6

Ингредиенты:
– черный хлеб;
– оливковое масло;
– сушеный чеснок;
– 1 банка печени трески;
– 1 плавленый сырок;
– 1 – 2 вареных яйца;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны/йогурта/майонеза.

Приготовление:

  1. Заранее отварите куриные яйца до готовности в подсоленной воде – 7 – 8 минут.
  2. Охладите их под проточной водой и очистите от скорлупы.
  3. Хлеб нарежьте квадратиками, полейте оливковым маслом, посыпьте сушеным чесноком и подсушите в духовке 10 минут.
  4. Для начинки смешайте печень трески, натертый плавленый сырок, натертые вареные яйца, добавьте соль, перец и сметану.
  5. Если используете майонез – соль в начинку не добавляйте.
  6. Выложите начинку на подсушенный хлебушек и украсьте зеленым луком.

Как приготовить паштет из печени?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– пол крупной репчатой луковицы;
– 1 большая морковка;
– сливки 33%;
– масло сливочное;
– соль.

Приготовление:

  1. Сначала нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте их на сливочном масле.
  2. Переложите овощи в миску.
  3. Печень тщательно помойте и почистите.
  4. В той же сковороде обжарьте куриную печень – также на сливочном масле.
  5. Готовьте до тех пор, пока печень полностью прожарится внутри.
  6. Добавьте овощи, сливки и соль и протушите все вместе несколько минут. От количества воды и сливок зависит густота паштета, поэтому корректируйте ее по вкусу – благодаря сливочному маслу он застывает. Взбейте массу блендером и выложите в форму, сверху залейте растопленным сливочным маслом. Или выложите паштет на пленку, внутрь положите кусок масла, заверните в форме колбаски и охладите в холодильнике.

Как приготовить запеченный бочок?

  • Время: 2,5 часа
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 килограмма грудинки с кожей;
– 2 пачки специй к салу;
– 1 пачка прованских трав;
– 1 головка чеснока;
– 4 веточки розмарина;
– пол чайной ложки соли;
– 2 столовых ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Чеснок с розмарином хорошо измельчите в ступке с солью или перебейте блендером.
  2. Кусок свинины распластуйте, формируя прямоугольный кусок для рулета.
  3. С короткой стороны длинным ножом разрежьте наполовину толщины, но не до самого конца.
  4. Натрите мясо чесноком и специями вместе с маслом.
  5. Сверните плотно кусок и свяжите кулинарной нитью. Желательно, чтобы мясо постояло в холодильнике под пленкой хотя бы 6 – 8 часов, а лучше сутки.
  6. Достаньте мясо из холодильника заранее, заверните в пергамент, а затем в фольгу, чтобы оно плотно было закрыто. Запекайте 2,5 часа при температуре 180 градусов первый час и 150 градусов следующие полтора.
  7. Откройте кусок и поставьте зарумяниваться еще на пол часа при температуре 190 – 200 градусов, периодически смазывая жиром, пока не образуется хрустящая корочка с пузырьками.

Как приготовить домашний "Киевский торт" от Ярославского?

  • Время: примерно 3 часа
  • Порций: 1

Ингредиенты:
Коржи:
– 260 граммов белков (8 яиц);
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 170 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов поджаренных лесных орехов.
Крем Шарлотта:
– 8 желтков;
– 200 граммов молока;
– 260 граммов сахара;
– 350 граммов масла 82,5%.
Шоколадный крем:
– 20 граммов какао-порошка;
– 20 граммов коньяка (2 крышки);
– 120 граммов орехов для украшения.

Приготовление:

  1. Стоит начинать за сутки. Разделите желтки и белки.
  2. Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре.
  3. На следующий день взбейте белки со щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения.
  4. Обжаренные орехи измельчите.
  5. Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.
  6. Эту смесь поделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстеленную пергаментом, и выпекайте при 125 – 130 градусов 2 – 2,5 часа.
  7. Достаньте и охладите.
  8. Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком.
  9. Охладите. Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь.
  10. Полученный крем делите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте.

