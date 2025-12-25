Блюда могут быть разными – теплыми и холодными, сытными и легкими, однако все они должны легко сочетаться между собой в одну гармонию. 24 Канал собрал подборку блюд, которая понравится даже привередливым гурманам.

Интересно Все признают его лучшим за "Шубу": как приготовить финский салат с сельдью

Как приготовить салат из утки?

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– утиная грудка;

– мед;

– соевый соус;

– горчица;

– пучок рукколы;

– 5 штук томатов черри;

– 30 – 50 граммов голубого сыра;

– 1 инжир.

для соуса:

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– четверть столовой ложки дижонской горчицы;

– пол столовой ложки меда.

Готовим салат, который впечатляет: видео

Приготовление:

Утиную грудку зачистите, отрежьте лишний жир, надрежьте кожу горизонтально, стараясь не задевать мясо и сделайте как можно больше надрезов. Легче это сделать с подмороженной грудинкой. Для маринада смешайте соевый соус, горчицу и мед. При желании добавьте немного апельсинового сока, веточку тимьяна и зубчик чеснока – целый, но раздавленный. Грудку замаринуйте примерно на 30 – 40 минут. Грудку жарьте кожей вниз на холодной сковороде. С обеих сторон доведите до румяности. Далее утку переложите на противень для запекания и выпекайте 12 минут при 200 градусах. Для салата все нарежьте и смешайте вместе с соусом. Инжир можно заменить любой ягодой или грушей, апельсином или хурмой. Также добавьте немного фиников. Готовую утку нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на готовый салат.

Как приготовить канапе с треской?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– черный хлеб;

– оливковое масло;

– сушеный чеснок;

– 1 банка печени трески;

– 1 плавленый сырок;

– 1 – 2 вареных яйца;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны/йогурта/майонеза.

Закуска, которую запомнят надолго: приготовьте из видео

Приготовление:

Заранее отварите куриные яйца до готовности в подсоленной воде – 7 – 8 минут. Охладите их под проточной водой и очистите от скорлупы. Хлеб нарежьте квадратиками, полейте оливковым маслом, посыпьте сушеным чесноком и подсушите в духовке 10 минут. Для начинки смешайте печень трески, натертый плавленый сырок, натертые вареные яйца, добавьте соль, перец и сметану. Если используете майонез – соль в начинку не добавляйте. Выложите начинку на подсушенный хлебушек и украсьте зеленым луком.

Как приготовить паштет из печени?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– пол крупной репчатой луковицы;

– 1 большая морковка;

– сливки 33%;

– масло сливочное;

– соль.

Паштет, который любят все: видеорецепт

Приготовление:

Сначала нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте их на сливочном масле. Переложите овощи в миску. Печень тщательно помойте и почистите. В той же сковороде обжарьте куриную печень – также на сливочном масле. Готовьте до тех пор, пока печень полностью прожарится внутри. Добавьте овощи, сливки и соль и протушите все вместе несколько минут. От количества воды и сливок зависит густота паштета, поэтому корректируйте ее по вкусу – благодаря сливочному маслу он застывает. Взбейте массу блендером и выложите в форму, сверху залейте растопленным сливочным маслом. Или выложите паштет на пленку, внутрь положите кусок масла, заверните в форме колбаски и охладите в холодильнике.

Как приготовить запеченный бочок?

Время: 2,5 часа

2,5 часа Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма грудинки с кожей;

– 2 пачки специй к салу;

– 1 пачка прованских трав;

– 1 головка чеснока;

– 4 веточки розмарина;

– пол чайной ложки соли;

– 2 столовых ложки растительного масла.

Это мясо станет звездой вашего праздника: смотрите видео приготовления

Приготовление:

Чеснок с розмарином хорошо измельчите в ступке с солью или перебейте блендером. Кусок свинины распластуйте, формируя прямоугольный кусок для рулета. С короткой стороны длинным ножом разрежьте наполовину толщины, но не до самого конца. Натрите мясо чесноком и специями вместе с маслом. Сверните плотно кусок и свяжите кулинарной нитью. Желательно, чтобы мясо постояло в холодильнике под пленкой хотя бы 6 – 8 часов, а лучше сутки. Достаньте мясо из холодильника заранее, заверните в пергамент, а затем в фольгу, чтобы оно плотно было закрыто. Запекайте 2,5 часа при температуре 180 градусов первый час и 150 градусов следующие полтора. Откройте кусок и поставьте зарумяниваться еще на пол часа при температуре 190 – 200 градусов, периодически смазывая жиром, пока не образуется хрустящая корочка с пузырьками.

Как приготовить домашний "Киевский торт" от Ярославского?

Время : примерно 3 часа

: примерно 3 часа Порций: 1

Ингредиенты:

Коржи:

– 260 граммов белков (8 яиц);

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 170 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов поджаренных лесных орехов.

Крем Шарлотта:

– 8 желтков;

– 200 граммов молока;

– 260 граммов сахара;

– 350 граммов масла 82,5%.

Шоколадный крем:

– 20 граммов какао-порошка;

– 20 граммов коньяка (2 крышки);

– 120 граммов орехов для украшения.

Готовим торт с шефом: видео

Приготовление:

Стоит начинать за сутки. Разделите желтки и белки. Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре. На следующий день взбейте белки со щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения. Обжаренные орехи измельчите. Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами. Эту смесь поделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстеленную пергаментом, и выпекайте при 125 – 130 градусов 2 – 2,5 часа. Достаньте и охладите. Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Охладите. Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь. Полученный крем делите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте.

Что еще приготовить на праздники?