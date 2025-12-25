Блюда могут быть разными – теплыми и холодными, сытными и легкими, однако все они должны легко сочетаться между собой в одну гармонию. 24 Канал собрал подборку блюд, которая понравится даже привередливым гурманам.
Как приготовить салат из утки?
- Время: 60 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– утиная грудка;
– мед;
– соевый соус;
– горчица;
– пучок рукколы;
– 5 штук томатов черри;
– 30 – 50 граммов голубого сыра;
– 1 инжир.
для соуса:
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– четверть столовой ложки дижонской горчицы;
– пол столовой ложки меда.
Готовим салат, который впечатляет: видео
Приготовление:
- Утиную грудку зачистите, отрежьте лишний жир, надрежьте кожу горизонтально, стараясь не задевать мясо и сделайте как можно больше надрезов. Легче это сделать с подмороженной грудинкой.
- Для маринада смешайте соевый соус, горчицу и мед.
- При желании добавьте немного апельсинового сока, веточку тимьяна и зубчик чеснока – целый, но раздавленный. Грудку замаринуйте примерно на 30 – 40 минут.
- Грудку жарьте кожей вниз на холодной сковороде. С обеих сторон доведите до румяности.
- Далее утку переложите на противень для запекания и выпекайте 12 минут при 200 градусах.
- Для салата все нарежьте и смешайте вместе с соусом. Инжир можно заменить любой ягодой или грушей, апельсином или хурмой.
- Также добавьте немного фиников. Готовую утку нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на готовый салат.
Как приготовить канапе с треской?
- Время: 15 минут
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– черный хлеб;
– оливковое масло;
– сушеный чеснок;
– 1 банка печени трески;
– 1 плавленый сырок;
– 1 – 2 вареных яйца;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны/йогурта/майонеза.
Закуска, которую запомнят надолго: приготовьте из видео
Приготовление:
- Заранее отварите куриные яйца до готовности в подсоленной воде – 7 – 8 минут.
- Охладите их под проточной водой и очистите от скорлупы.
- Хлеб нарежьте квадратиками, полейте оливковым маслом, посыпьте сушеным чесноком и подсушите в духовке 10 минут.
- Для начинки смешайте печень трески, натертый плавленый сырок, натертые вареные яйца, добавьте соль, перец и сметану.
- Если используете майонез – соль в начинку не добавляйте.
- Выложите начинку на подсушенный хлебушек и украсьте зеленым луком.
Как приготовить паштет из печени?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– пол крупной репчатой луковицы;
– 1 большая морковка;
– сливки 33%;
– масло сливочное;
– соль.
Паштет, который любят все: видеорецепт
Приготовление:
- Сначала нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте их на сливочном масле.
- Переложите овощи в миску.
- Печень тщательно помойте и почистите.
- В той же сковороде обжарьте куриную печень – также на сливочном масле.
- Готовьте до тех пор, пока печень полностью прожарится внутри.
- Добавьте овощи, сливки и соль и протушите все вместе несколько минут. От количества воды и сливок зависит густота паштета, поэтому корректируйте ее по вкусу – благодаря сливочному маслу он застывает. Взбейте массу блендером и выложите в форму, сверху залейте растопленным сливочным маслом. Или выложите паштет на пленку, внутрь положите кусок масла, заверните в форме колбаски и охладите в холодильнике.
Как приготовить запеченный бочок?
- Время: 2,5 часа
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 килограмма грудинки с кожей;
– 2 пачки специй к салу;
– 1 пачка прованских трав;
– 1 головка чеснока;
– 4 веточки розмарина;
– пол чайной ложки соли;
– 2 столовых ложки растительного масла.
Это мясо станет звездой вашего праздника: смотрите видео приготовления
Приготовление:
- Чеснок с розмарином хорошо измельчите в ступке с солью или перебейте блендером.
- Кусок свинины распластуйте, формируя прямоугольный кусок для рулета.
- С короткой стороны длинным ножом разрежьте наполовину толщины, но не до самого конца.
- Натрите мясо чесноком и специями вместе с маслом.
- Сверните плотно кусок и свяжите кулинарной нитью. Желательно, чтобы мясо постояло в холодильнике под пленкой хотя бы 6 – 8 часов, а лучше сутки.
- Достаньте мясо из холодильника заранее, заверните в пергамент, а затем в фольгу, чтобы оно плотно было закрыто. Запекайте 2,5 часа при температуре 180 градусов первый час и 150 градусов следующие полтора.
- Откройте кусок и поставьте зарумяниваться еще на пол часа при температуре 190 – 200 градусов, периодически смазывая жиром, пока не образуется хрустящая корочка с пузырьками.
Как приготовить домашний "Киевский торт" от Ярославского?
- Время: примерно 3 часа
- Порций: 1
Ингредиенты:
Коржи:
– 260 граммов белков (8 яиц);
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 170 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов поджаренных лесных орехов.
Крем Шарлотта:
– 8 желтков;
– 200 граммов молока;
– 260 граммов сахара;
– 350 граммов масла 82,5%.
Шоколадный крем:
– 20 граммов какао-порошка;
– 20 граммов коньяка (2 крышки);
– 120 граммов орехов для украшения.
Готовим торт с шефом: видео
Приготовление:
- Стоит начинать за сутки. Разделите желтки и белки.
- Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре.
- На следующий день взбейте белки со щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения.
- Обжаренные орехи измельчите.
- Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.
- Эту смесь поделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстеленную пергаментом, и выпекайте при 125 – 130 градусов 2 – 2,5 часа.
- Достаньте и охладите.
- Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком.
- Охладите. Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь.
- Полученный крем делите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте.
