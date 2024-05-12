"На Пасху Бог отпускает души умерших на землю", – именно так говорили об этом празднике наши предки. В течение недели после Пасхи принято выставлять на окно зажженную свечу, а также несколько пасхальных яиц.
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В этот день верующие вспоминают умерших родственников и друзей, посещают могилы, молятся за их души, сообщает Вкусно 24. В каждом регионе Украины свои традиции и обряды. Отличаются и блюда, которые подают на стол.
Как празднуют проводное воскресенье
Проводное воскресенье, или Радовница, Гробки, Деды, – это особый день в календаре украинцев, когда они вспоминают и почитают умерших родственников. Утром верующие украинцы посещают церковь, а затем идут на кладбище.
В центральной и восточной части Украины принято приносить на кладбище любимую еду умерших и там устраивать трапезы. В западных регионах пробуют блюда из пасхальной корзины. Их специально бережно хранят целую неделю.
В некоторых городах Украины пекут куличи, чтобы еще раз насладиться их непревзойденным вкусом. Также выпекают пироги, варят коливо и смакуют фаршированными яйцами.
Фаршированные яйца на ведущее воскресенье
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала яйца на 1 – 2 сантиметра.
- Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
- После отваривания окуните яйца в лед или холодную воду, чтобы быстро охладить.
- Очищенные яйца разрежьте вдоль.
- Аккуратно выньте желтки и поместите их в отдельную миску.
- Разомните желтки вилкой до однородности.
- Добавьте майонез, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения гладкой массы.
- С помощью чайной ложки или кондитерского мешка с насадкой заполните белки яичной смесью.
- При желании, можно добавить дополнительные ингредиенты в начинку, такие как мелко нарезанные огурцы, ветчина или сыр.
- Выложите фаршированные яйца на красивую тарелку.
- Посыпьте каждое яйцо небольшим количеством паприки для цвета и вкуса.
- Украсьте зеленым луком или петрушкой перед подачей.
Пирог с вареньем на проводное воскресенье
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Объедините все ингредиенты в миске.
- Хорошо перемешайте до однородности.
- Тесто должно быть достаточно густым.
- Вылейте тесто в форму для выпекания.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов.
- После выпечки посыпьте верх сахарной пудрой.
- Подавайте блюдо на стол.