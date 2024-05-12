"На Великдень Бог відпускає душі померлих на землю", – саме так говорили про це свято наші предки. Впродовж тижня після Великодня заведено виставляти на вікно запалену свічку, а також кілька крашанок.
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Цього дня віряни згадують померлих родичів та друзів, відвідують могили, моляться за їхні душі, повідомляє Смачно 24. У кожному регіоні України свої традиції та обряди. Відрізняються і страви, які подають на стіл.
Як святкують провідну неділю
Провідна неділя, або Радовниця, Гробки, Діди, – це особливий день у календарі українців, коли вони згадують і шанують померлих родичів. Зранку віруючі українці відвідують церкву, а згодом йдуть на кладовище.
У центральній та східній частині України заведено приносити на цвинтар улюблену їжу померлих і там влаштовувати трапези. У західних регіонах куштують страви з великоднього кошика. Їх спеціально дбайливо зберігають цілий тиждень.
У деяких містах України печуть паски, щоб ще раз насолодитися їх неперевершеним смаком. Також випікають пироги, варять коливо та смакують фаршированими яйцями.
Фаршировані яйця на провідну неділю
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала яйця на 1 – 2 сантиметри.
- Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин.
- Після відварювання занурте яйця в лід або холодну воду, щоб швидко охолодити.
- Очищені яйця розріжте уздовж.
- Акуратно вийміть жовтки та помістіть їх в окрему миску.
- Розімніть жовтки виделкою до однорідності.
- Додайте майонез, гірчицю, сіль і перець. Добре перемішайте до отримання гладкої маси.
- За допомогою чайної ложки або кондитерського мішка з насадкою заповніть білки яєчною сумішшю.
- Якщо маєте бажання, можна додати додаткові інгредієнти в начинку, такі як дрібно нарізані огірки, шинка або сир.
- Викладіть фаршировані яйця на красиву тарілку.
- Посипте кожне яйце невеликою кількістю паприки для кольору і смаку.
- Прикрасьте зеленою цибулею або петрушкою перед подачею.
Пиріг з варенням на провідну неділю
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Об'єднайте усі інгредієнти у мисці.
- Гарно перемішайте до однорідності.
- Тісто має бути достатньо густим.
- Вилийте тісто в форму для випікання.
- Випікайте у духовці за температури 180 градусів.
- Після випікання посипте верх цукровою пудрою.
- Подавайте страву на стіл.