Как празднуют в Украине: что надо приготовить на Проводное воскресенье

12 мая 2024, 07:07
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Проводное воскресенье в 2024 году выпадает на 12 мая – первое воскресенье после Пасхи. Это важный праздник, который также имеет свои обрядовые блюда.

"На Пасху Бог отпускает души умерших на землю", – именно так говорили об этом празднике наши предки. В течение недели после Пасхи принято выставлять на окно зажженную свечу, а также несколько пасхальных яиц.

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В этот день верующие вспоминают умерших родственников и друзей, посещают могилы, молятся за их души, сообщает Вкусно 24. В каждом регионе Украины свои традиции и обряды. Отличаются и блюда, которые подают на стол.

Как празднуют проводное воскресенье

Проводное воскресенье, или Радовница, Гробки, Деды, – это особый день в календаре украинцев, когда они вспоминают и почитают умерших родственников. Утром верующие украинцы посещают церковь, а затем идут на кладбище.

В центральной и восточной части Украины принято приносить на кладбище любимую еду умерших и там устраивать трапезы. В западных регионах пробуют блюда из пасхальной корзины. Их специально бережно хранят целую неделю.

В некоторых городах Украины пекут куличи, чтобы еще раз насладиться их непревзойденным вкусом. Также выпекают пироги, варят коливо и смакуют фаршированными яйцами.

Фаршированные яйца на ведущее воскресенье

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 крупных яиц;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– паприка для украшения;
– небольшой пучок зеленого лука или петрушки для украшения.

Приготовление:

  1. Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала яйца на 1 – 2 сантиметра.
  2. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
  3. После отваривания окуните яйца в лед или холодную воду, чтобы быстро охладить.
  4. Очищенные яйца разрежьте вдоль.
  5. Аккуратно выньте желтки и поместите их в отдельную миску.
  6. Разомните желтки вилкой до однородности.
  7. Добавьте майонез, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения гладкой массы.
  8. С помощью чайной ложки или кондитерского мешка с насадкой заполните белки яичной смесью.
  9. При желании, можно добавить дополнительные ингредиенты в начинку, такие как мелко нарезанные огурцы, ветчина или сыр.
  10. Выложите фаршированные яйца на красивую тарелку.
  11. Посыпьте каждое яйцо небольшим количеством паприки для цвета и вкуса.
  12. Украсьте зеленым луком или петрушкой перед подачей.

Пирог с вареньем на проводное воскресенье

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 грамм варенья;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 1/3 стакана сахара;
– 1 грамм ванилина;
– 250 грамм кефира 2,5%;
– 1 грамм соли;
– 400 грамм пшеничной муки;
– 50 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Объедините все ингредиенты в миске.
  2. Хорошо перемешайте до однородности.
  3. Тесто должно быть достаточно густым.
  4. Вылейте тесто в форму для выпекания.
  5. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов.
  6. После выпечки посыпьте верх сахарной пудрой.
  7. Подавайте блюдо на стол.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська