Как празднуют в Украине: что надо приготовить на Проводное воскресенье

Проводное воскресенье в 2024 году выпадает на 12 мая – первое воскресенье после Пасхи. Это важный праздник, который также имеет свои обрядовые блюда.

"На Пасху Бог отпускает души умерших на землю", – именно так говорили об этом празднике наши предки. В течение недели после Пасхи принято выставлять на окно зажженную свечу, а также несколько пасхальных яиц.

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В этот день верующие вспоминают умерших родственников и друзей, посещают могилы, молятся за их души, сообщает Вкусно 24. В каждом регионе Украины свои традиции и обряды. Отличаются и блюда, которые подают на стол.

Как празднуют проводное воскресенье

Проводное воскресенье, или Радовница, Гробки, Деды, – это особый день в календаре украинцев, когда они вспоминают и почитают умерших родственников. Утром верующие украинцы посещают церковь, а затем идут на кладбище.

В центральной и восточной части Украины принято приносить на кладбище любимую еду умерших и там устраивать трапезы. В западных регионах пробуют блюда из пасхальной корзины. Их специально бережно хранят целую неделю.

В некоторых городах Украины пекут куличи, чтобы еще раз насладиться их непревзойденным вкусом. Также выпекают пироги, варят коливо и смакуют фаршированными яйцами.

Фаршированные яйца на ведущее воскресенье

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

– 6 крупных яиц;– 3 столовые ложки майонеза;– 1 чайная ложка горчицы;– соль и черный молотый перец по вкусу;– паприка для украшения;– небольшой пучок зеленого лука или петрушки для украшения.

Приготовление:

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала яйца на 1 – 2 сантиметра. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут. После отваривания окуните яйца в лед или холодную воду, чтобы быстро охладить. Очищенные яйца разрежьте вдоль. Аккуратно выньте желтки и поместите их в отдельную миску. Разомните желтки вилкой до однородности. Добавьте майонез, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения гладкой массы. С помощью чайной ложки или кондитерского мешка с насадкой заполните белки яичной смесью. При желании, можно добавить дополнительные ингредиенты в начинку, такие как мелко нарезанные огурцы, ветчина или сыр. Выложите фаршированные яйца на красивую тарелку. Посыпьте каждое яйцо небольшим количеством паприки для цвета и вкуса. Украсьте зеленым луком или петрушкой перед подачей.

Пирог с вареньем на проводное воскресенье

Время: 45 минут

45 минут Порций: 6

– 250 грамм варенья;– пол чайной ложки соды;– 2 яйца;– 1/3 стакана сахара;– 1 грамм ванилина;– 250 грамм кефира 2,5%;– 1 грамм соли;– 400 грамм пшеничной муки;– 50 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

Объедините все ингредиенты в миске. Хорошо перемешайте до однородности. Тесто должно быть достаточно густым. Вылейте тесто в форму для выпекания. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов. После выпечки посыпьте верх сахарной пудрой. Подавайте блюдо на стол.