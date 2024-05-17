Просто тает во рту: рецепт нежнейшего меренгового рулета от Эктора Хименеса-Браво
17 мая 2024, 12:54Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Меренговый рулет – любимый десерт для многих. Попробуйте приготовить его с клубникой – вам понравится.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
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Меренговый рулет с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 200 граммов белков;
– 100 граммов сахара;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– щепотка соли;
– 5 граммов сока лимона;
– 350 граммов свежей клубники;
– 300 граммов крем-сыра;
– 60 граммов сливок 33%.
Смотрите видео, как готовить меренговый рулет:
Приготовление:
- Взбейте белки, добавив щепотку соли. Когда появится белая пена, по чайной ложке добавляйте сахар и 100 граммов сахарной пудры, продолжая взбивать.
- В конце добавьте крахмал и лимонный сок. Взбейте до устойчивых пиков.
- Переложите меренгу на пергамент, разровняйте и выпекайте в течение 40 минут при температуре 130 градусов.
- Сливки, сыр и 20 граммов сахарной пудры смешайте вместе. Клубнику нарежьте кубиком.
- Достаньте запеченную меренгу, переверните внутренней стороной вверх, смажьте кремом, добавьте клубнику и сверните в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки.
- Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.