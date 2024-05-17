Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

Буде смачно Навіть борошна не треба: готуємо фантастичний шоколадний пиріг з 5 інгредієнтів

Меренговий рулет з полуницею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів білків;

– 100 грамів цукру;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– дрібка солі;

– 5 грамів соку лимона;

– 350 грамів свіжої полуниці;

– 300 грамів крем-сиру;

– 60 грамів вершків 33%.

Дивіться відео, як готувати меренговий рулет:

Приготування:

Збийте білки, додавши дрібку солі. Коли зʼявиться біла піна, по чайній ложці додавайте цукор та 100 грамів цукрової пудри, продовжуючи збивати. В кінці додайте крохмаль та лимонний сік. Збийте до стійких піків. Перекладіть меренгу на пергамент, розрівняйте та випікайте протягом 40 хвилин при температурі 130 градусів. Вершки, сир та 20 грамів цукрової пудри змішайте разом. Полуницю наріжте кубиком. Дістаньте запечену меренгу, переверніть внутрішньою стороною догори, змастіть кремом, додайте полуницю та згорніть в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки. Загорніть в харчову плівку та поставте в холодильник на кілька годин.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати казково смачний пляцок "Лимонник".