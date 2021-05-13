Проект PizzAut – это пиццерия, которая должна была запуститься еще в апреле прошлого года, но из-за пандемии сделать это было невозможно.

Читайте также Все подбирается под шеф-повара – Евгений Грибеник рассказал о новом тренде в ресторанном бизнесе

С июля 2020 года работники продавали блюда, используя фуд-трак, а уже 1 мая в Милане состоялось открытие заведения.

Работают в пиццерии люди с расстройствами аутистического спектра, поэтому и открытие именно 1 мая символизировало возможность организовать самостоятельную работу в комфортной среде, что является одной из важнейших задач людей с РАС.



Ресторан PizzAut / Фото с инстаграма Restorator UA

Ресторан PizzAut оснащен мощной звукоизоляцией, поскольку при некоторых расстройствах люди резко реагируют на громкие звуки. Также заведение имеет усиленные замки в хранилищах со специально спроектированными аварийными выходами, пандусами и всем, что создает комфортные условия труда.

Готовят в PizzAut классическую безглютеновую пиццу с разными начинками.

Расстройства аутистического спектра – (РАС) – это спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения, трудностей в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов.