Варіацій Мімози є безліч. Ми ж пропонуємо приготувати усім відомий салат з вершковим маслом.
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Салат "Мімоза" – покроковий рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Помийте курячі яйця та опустіть їх в невелику каструлю. Налийте води, доведіть до кипіння та варіть впродовж 10 хвилин. Залийте яйця проточною холодною водою, дайте їм охолонути та почистьте від шкарлупи.
- Натріть білки в миску, а в іншій тарілці розімніть виделкою жовтки. Накрийте паперовими рушниками та відставте до потреби.
- Почистьте цибулю від шкірки. Далі наріжте її ножем або натріть на тертці. Покладіть в глибоку чашу, посипте дрібкою солі та залийте окропом на 5 – 10 хвилин. Після цього цибуля отримає м'який смак. Пропарену цибулю відкиньте на сито.
- Натріть сир на середній тертці в окрему тарілку. Помийте, обсушіть та подрібніть зелень. Дістаньте з банки рибу та видаліть кістки. Розімніть в окремій тарілці виделкою або подрібніть у блендері.
- Підготуйте широке неглибоке блюдо для салату. Розподіліть на дні білки, поверх яких викладіть шар тертого сиру. За ним – шар розім'ятої риби, змащеної майонезом.
- Поверх майонезу покладіть шар подрібненої цибулі. Наступний шар – половина розім'ятих жовтків, які змастіть майонезом та посипте подрібненою зеленню. Поверх зелені натріть на дрібній тертці заморожене вершкове масло.
- Завершальний шар – жовтки, протертих ложкою через сито. Розподіліть жовтки так, щоб колір шару був рівномірний.