Готовим по-новому: альтернативный рецепт салата Мимоза от Евгения Клопотенко
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предложил приготовить традиционный салат "Мимоза" по новому рецепту.
Евгений Клопотенко поделился рецептом салата "Мимоза" на своей странице в инстаграм. Все любят готовить классический салат, но эксперт решил предложить альтернативу традиционному рецепту.
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Салат "Мимоза"
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- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Тщательно помойте овощи, отправьте запекаться на один час.
- Лук нарежьте полукольцами. В миске залейте кипятком, добавьте сахара, уксуса, соль, перец, перемешайте, оставьте на 20 минут.
- Отварите два яйца, очистите от скорлупы, отделите белки от желтков.
- Очистите запеченный картофель, морковь, нарежьте кубиками. В блендере смешайте яичные желтки с мясом криля, добавьте листья петрушки, сок лимона, сладкой горчицы, перемешайте до однородной констинтенции.
- В миске смешайте овощи, яйца, лук с мясом криля, перемешайте, добавьте соль, перец. Выложите готовый салат на тарелку, задекорируйте ягодами клюквы. Приятного аппетита!
Рецепт салата "Мимоза" от Евгения Клопотенка в видео:
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