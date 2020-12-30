Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предложил приготовить традиционный салат "Мимоза" по новому рецепту.

Евгений Клопотенко поделился рецептом салата "Мимоза" на своей странице в инстаграм. Все любят готовить классический салат, но эксперт решил предложить альтернативу традиционному рецепту.

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Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

– 2 шт. моркови;

– 2 яйца;

– 3 шт. картофеля;

– 1 банка мяса криля;

– ½ ч. л горчицы (сладкой);

– ½ шт. лимона (сок);

– ½ шт. лука;

– 1 ч. л сахара;

– 1 ст. л уксуса;

– петрушка;

– 50 г клюквы;

– соль, перец.

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Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Тщательно помойте овощи, отправьте запекаться на один час. Лук нарежьте полукольцами. В миске залейте кипятком, добавьте сахара, уксуса, соль, перец, перемешайте, оставьте на 20 минут. Отварите два яйца, очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Очистите запеченный картофель, морковь, нарежьте кубиками. В блендере смешайте яичные желтки с мясом криля, добавьте листья петрушки, сок лимона, сладкой горчицы, перемешайте до однородной констинтенции. В миске смешайте овощи, яйца, лук с мясом криля, перемешайте, добавьте соль, перец. Выложите готовый салат на тарелку, задекорируйте ягодами клюквы. Приятного аппетита!

Рецепт салата "Мимоза" от Евгения Клопотенка в видео: