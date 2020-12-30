Кулінарний експерт Євген Клопотенко запропонував приготувати традиційний салат "Мімоза" за новим рецептом.

Євген Клопотенко поділився рецептом салату "Мімоза" на своїй сторінці у інстаграм. Усі люблять готувати класичний салат, але експерт вирішив запропонувати альтернативу традиційному рецепту.

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Салат "Мімоза"

Інгредієнти:

– 2 шт. моркви;

– 2 яйця;

– 3 шт. картоплі;

– 1 банка м'яса криля;

– ½ ч. л гірчиці (солодка);

– ½ шт. лимона (сік);

– ½ шт. цибулі;

– 1 ч. л цукру;

– 1 ст. л оцту;

– петрушка;

– 50 г журавлини;

– сіль, перець.

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Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Ретельно помийте овочі, відправте запікатись на одну годину. Цибулю наріжте півкільцями. У мисці залийте окропом, додайте цукру, оцту, сіль, перець, перемішайте, залиште на 20 хвилин. Відваріть два яйця, почистіть від шкаралупи, відокремте білки від жовтків. Почистіть запечену картоплю, моркву, наріжте кубиками. У блендері змішайте яєчні жовтки з м'ясом криля, додайте листя петрушки, сік лимона, солодкої гірчиці, перемішайте до однорідної констинтенції. У мисці змішайте овочі, яйця, цибулю з м'ясом криля, перемішайте, додайте сіль, перець. Викладіть готовий салат на тарілку, задекоруйте ягодами журавлини. Смачного!

Рецепт салату "Мімоза" від Євгена Клопотенка у відео: