Готуємо по-новому: альтернативний рецепт салату Мімоза від Євгена Клопотенка
Кулінарний експерт Євген Клопотенко запропонував приготувати традиційний салат "Мімоза" за новим рецептом.
Євген Клопотенко поділився рецептом салату "Мімоза" на своїй сторінці у інстаграм. Усі люблять готувати класичний салат, але експерт вирішив запропонувати альтернативу традиційному рецепту.
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Салат "Мімоза"
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- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Ретельно помийте овочі, відправте запікатись на одну годину.
- Цибулю наріжте півкільцями. У мисці залийте окропом, додайте цукру, оцту, сіль, перець, перемішайте, залиште на 20 хвилин.
- Відваріть два яйця, почистіть від шкаралупи, відокремте білки від жовтків.
- Почистіть запечену картоплю, моркву, наріжте кубиками.
- У блендері змішайте яєчні жовтки з м'ясом криля, додайте листя петрушки, сік лимона, солодкої гірчиці, перемішайте до однорідної констинтенції.
- У мисці змішайте овочі, яйця, цибулю з м'ясом криля, перемішайте, додайте сіль, перець. Викладіть готовий салат на тарілку, задекоруйте ягодами журавлини. Смачного!
Рецепт салату "Мімоза" від Євгена Клопотенка у відео:
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