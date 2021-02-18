Думаете, что приготовить на ужин. Предлагаем вашему вниманию - мини-голубцы с курицей и грибами, которые получаются очень вкусными, ароматными, нежными с добавлением сливочного соуса просто тают во рту.

Голубцы – одно из самых любимых блюд украинской кухни. По этому рецепту голубцы с нежной диетической курятины с грибами выходят питательными и полезными, которые можно подавать в будни и в праздники. Читайте также Диетические куриные рулеты за 10 минут: рецепт шеф-повара Алика Мкртчяна Рецепт голубцов с курицей и грибами Ингредиенты:

– 300 граммов куриных бедер;

– 300 граммов риса;

– 200 граммов сухих грибов;

– 50 граммов лука;

– 1 морковь;

– 1 капуста;

– 1 литр сливок;

– укроп;

– подсолнечное масло;

– 50 граммов соли, перца. Сухие грибы замочите в воде на один час и отварите в течение 30 минут. Отдельно в кастрюле с кипятком отварите рис до готовности. Помойте капусту, разделите на листья и отварите. Отдельно помойте и отварите мясо, отделите от костей, измельчите с помощью мясорубки. Очистите лук, нарежьте маленькими кубиками. Морковь помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке, обжарьте с маслом на сковороде. Для приготовления начинки в миске соедините вареный рис с луком и морковью, добавьте половину грибов, мясо, соль, перец, перемешайте. В отварные листья капусты выложите начинку, сформируйте голубцы, выложите их в форму для запекания, сверху вылейте сливки, выложите грибы, накройте крышкой. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Отправьте запекаться в течение одного часа. Помойте укроп, измельчите ножом. Выложите голубцы на тарелку. Перед подачей, украсьте измельченным укропом. Приятного аппетита!