Мини-голубцы с курицей и грибами: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на ужин. Предлагаем вашему вниманию - мини-голубцы с курицей и грибами, которые получаются очень вкусными, ароматными, нежными с добавлением сливочного соуса просто тают во рту.
Источник:Наша Ряба
Голубцы – одно из самых любимых блюд украинской кухни. По этому рецепту голубцы с нежной диетической курятины с грибами выходят питательными и полезными, которые можно подавать в будни и в праздники.
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Рецепт голубцов с курицей и грибами
- Сухие грибы замочите в воде на один час и отварите в течение 30 минут.
- Отдельно в кастрюле с кипятком отварите рис до готовности.
- Помойте капусту, разделите на листья и отварите.
- Отдельно помойте и отварите мясо, отделите от костей, измельчите с помощью мясорубки.
- Очистите лук, нарежьте маленькими кубиками. Морковь помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке, обжарьте с маслом на сковороде.
- Для приготовления начинки в миске соедините вареный рис с луком и морковью, добавьте половину грибов, мясо, соль, перец, перемешайте.
- В отварные листья капусты выложите начинку, сформируйте голубцы, выложите их в форму для запекания, сверху вылейте сливки, выложите грибы, накройте крышкой.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Отправьте запекаться в течение одного часа.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- Выложите голубцы на тарелку. Перед подачей, украсьте измельченным укропом. Приятного аппетита!
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