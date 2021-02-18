Думаєте, що приготувати на вечерю. Пропонуємо вашій увазі – мініголубці з куркою та грибами, які виходять дуже смачними, ароматними, ніжними з додаванням вершкового соусу просто тануть у роті.

Голубці – одна з найулюбленіших страв української кухні. За цим рецептом голубці з ніжної дієтичної курятини з грибами виходять поживними й корисними, які можна подавати у будні та на свята. Читайте ткаож Дієтичні курячі рулети за 10 хвилин: рецепт шеф-кухаря Аліка Мкртчяна Рецепт голубців з куркою та грибами Інгредієнти:

– 300 грамів курячих стегон;

– 300 грамів рису;

– 200 грамів сухих грибів;

– 50 грамів цибулі;

– 1 морква;

– 1 капуста;

– 1 літр вершків;

– кріп;

– соняшникова олія;

– 50 грамів солі, перцю. Сухі гриби замочіть у воді на одну годину, відваріть протягом 30 хвилин. Окремо відваріть у каструлі з окропом рис до готовності. Помийте капусту, розділіть на листя та відваріть. Окремо помийте, відваріть м'ясо, відділіть від кісток, подрібніть за допомогою м'ясорубки. Почистіть цибулю, наріжте маленькими кубиками. Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці, обсмажте з олією на пательні. Для приготування начинки у мисці з'єднайте варений рис з цибулею та морквою, додайте половину грибів, м’ясо, сіль, перець, перемішайте. У відварене листя капусти викладіть начинку, сформуйте голубці, викладіть їх у форму для запікання, зверху вилийте вершки, викладіть гриби, накрийте кришкою. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Відправте запікатись протягом однієї години. Помийте кріп, подрібніть ножем. Викладіть голубці на тарілку. Перед подачею, задекоруйте подрібненим кропом. Смачного!