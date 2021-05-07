Суп мисо – традиционное блюдо японской кухни. Его готовят с пастой мисо, сыром тофу и водорослями вакаме. Также добавляют грибы, зеленый лук, перец чили и кунжут.
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Рецепт супа
- Водоросли выложите в миску, добавьте холодную воду, оставьте на 10 минут, сцедите воду.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Сыр тофу нарежьте кубиками.
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой, добавьте пасту мисо, соевый соус, морковь, перемешайте, доведите до кипения. Далее – добавьте сыр тофу, водоросли, готовьте в течение 10 минут.
- Налейте готовый суп в тарелку. Приятного аппетита!