Суп мисо – традиционное блюдо японской кухни. Его готовят с пастой мисо, сыром тофу и водорослями вакаме. Также добавляют грибы, зеленый лук, перец чили и кунжут.

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Рецепт супа

  1. Водоросли выложите в миску, добавьте холодную воду, оставьте на 10 минут, сцедите воду.
  2. Морковь помойте, очистите, нарежьте кубиками.
  3. Сыр тофу нарежьте кубиками.
  4. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, добавьте пасту мисо, соевый соус, морковь,  перемешайте, доведите до кипения. Далее – добавьте сыр тофу, водоросли, готовьте в течение 10 минут.
  5. Налейте готовый суп в тарелку. Приятного аппетита!