Большинство ингредиентов соленые, поэтому советуем это помнить, чтобы не пересолить. Продукты рассчитаны на 3 – 3,5 литра воды.
Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Рецепт сборной солянки
- Время: 1 час
- Порций: 5
Приготовление:
- Отварите мясо до готовности, после чего нарежьте его кубиком. Бульон при необходимости процедите.
- Картофель и огурцы нарежьте кубиком, а морковь и лук измельчите. Колбасу и ветчину тоже нарежьте кубиком.
- К бульону добавьте картофель и отварите его до готовности. Тем временем на растительном масле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут.
- К зажарке добавьте колбасу, ветчину, томатную пасту и готовьте, помешивая, несколько минут. Переложите в кастрюлю. Туда же добавьте сваренное мясо.
- Обжарьте огурцы несколько минут и тоже добавьте в кастрюлю. Готовьте еще несколько минут.
- Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15 – 20 минут. При подаче в тарелку добавьте зелень, нарезанные маслины и лимон.