Більшість інгредієнтів солоні, тому радимо це пам'ятати, аби не пересолити. Продукти розраховані на 3 – 3,5 літри води.
Варто спробувати 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Рецепт збірної солянки
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Приготування:
- Відваріть м'ясо до готовності, після чого наріжте його кубиком. Бульйон за потреби процідіть.
- Картоплю та огірки наріжте кубиком, а моркву та цибулю подрібніть. Ковбасу та шинку теж наріжте кубиком.
- До бульйону додайте картоплю та відваріть її до готовності. Тим часом на олії обсмажте цибулю до м'якості, додайте моркву та готуйте ще декілька хвилин.
- До засмажки додайте ковбасу, шинку, томатну пасту та готуйте, помішуючи, декілька хвилин. Перекладіть в каструлю. Туди ж додайте зварене м'ясо.
- Обсмажте огірки декілька хвилин і теж додайте до каструлі. Готуйте ще декілька хвилин.
- Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15 – 20 хвилин. При подачі в тарілку додайте зелень, нарізані маслини та лимон.