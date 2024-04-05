Більшість інгредієнтів солоні, тому радимо це пам'ятати, аби не пересолити. Продукти розраховані на 3 – 3,5 літри води.

Варто спробувати 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт збірної солянки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Відваріть м'ясо до готовності, після чого наріжте його кубиком. Бульйон за потреби процідіть.
  2. Картоплю та огірки наріжте кубиком, а моркву та цибулю подрібніть. Ковбасу та шинку теж наріжте кубиком.
  3. До бульйону додайте картоплю та відваріть її до готовності. Тим часом на олії обсмажте цибулю до м'якості, додайте моркву та готуйте ще декілька хвилин.
  4. До засмажки додайте ковбасу, шинку, томатну пасту та готуйте, помішуючи, декілька хвилин. Перекладіть в каструлю. Туди ж додайте зварене м'ясо.
  5. Обсмажте огірки декілька хвилин і теж додайте до каструлі. Готуйте ще декілька хвилин.
  6. Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15 – 20 хвилин. При подачі в тарілку додайте зелень, нарізані маслини та лимон.