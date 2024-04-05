Родные будут просить еще: самый простой рецепт идеальной мясной солянки
5 апреля 2024, 11:33Читати новину українською
Источник:Shuba
Если в холодильнике осталась колбаса и ветчина, приготовьте солянку. Чем больше будет разных мясных ингредиентов, тем лучшим станет блюдо.
Большинство ингредиентов соленые, поэтому советуем это помнить, чтобы не пересолить. Продукты рассчитаны на 3 – 3,5 литра воды.
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Рецепт сборной солянки
- Время: 1 час
- Порций: 5
– 300 граммов свинины;
– 300 граммов телятины;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 3 картофелины;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 200 граммов охотничьих колбасок;
– 200 граммов ветчины;
– 200 граммов копченой колбасы;
– 3 маринованные огурцы;
– соль, перец по вкусу.
Дополнительно:
– лимон;
– маслины;
– зелень.
Приготовление:
- Отварите мясо до готовности, после чего нарежьте его кубиком. Бульон при необходимости процедите.
- Картофель и огурцы нарежьте кубиком, а морковь и лук измельчите. Колбасу и ветчину тоже нарежьте кубиком.
- К бульону добавьте картофель и отварите его до готовности. Тем временем на растительном масле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут.
- К зажарке добавьте колбасу, ветчину, томатную пасту и готовьте, помешивая, несколько минут. Переложите в кастрюлю. Туда же добавьте сваренное мясо.
- Обжарьте огурцы несколько минут и тоже добавьте в кастрюлю. Готовьте еще несколько минут.
- Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15 – 20 минут. При подаче в тарелку добавьте зелень, нарезанные маслины и лимон.