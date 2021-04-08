Крупнейший производитель мяса птицы в Украине – агрохолдинг МХП (ТМ "Наша Ряба") – в прошлом году запустил новую сеть магазинов возле дома"Мясомаркет". Первый такой магазин открылся в конце июля 2020 в Ковеле, а в середине сентября – в Киеве. Особенностью сети является то, что здесь работают не продавцы, а мясные сомелье. Кто они такие и в чем преимущества этого формата – читайте далее.

По состоянию на конец 2020 года было открыто 52 магазина "Мясомаркет" в 34 населенных пунктах из 19 областей Украины.

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Сеть "Мясомаркет" – это совершенно новый подход к обслуживанию украинских потребителей, ведь он предусматривает работу мясных сомелье вместо обычных продавцов.



"Мясомаркет" / Фото "Наша Ряба"

Кто такой мясной сомелье

Мясной сомелье – это эксперт, который помогает покупателям не только выбрать мясо, но и консультирует, какой вид мяса лучше всего подойдет для ваших целей и блюд. Мясные сомелье работают в магазинах новой сети "Мясомаркет" с начала ее запуска.

Мясные сомелье / Фото "Наша Ряба"

Эти люди – промежуточное звено между шеф-поваром и продавцом-консультантом. Они хорошо разбираются в мясе и субпродуктах, – рассказывает бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. – Иногда покупатель приходит в магазин, желая купить что-то на ужин, однако еще не определился, что именно ему нужно. Он может подойти к сомелье и спросить, например, что тот может посоветовать приготовить для семьи из трех человек. Сомелье предложит покупателю несколько вариантов рецептов и подберет необходимые продукты. Это как личный повар для семьи, которому можно задавать различные вопросы по мясной продукции.

Кроме этого, сомелье может дать рекомендации по выбору мяса, если у человека есть какие-то определенные предпочтения или особенности организма, например непереносимость некоторых продуктов.

Как стать мясным сомелье

Мясные сомелье – это новая концепция, которая требует времени для воплощения. Сеть "Мясомаркет" сейчас активно развивается, поэтому компания прилагает все усилия, чтобы каждый продавец имел право официально называться мясным сомелье.

Школа "Мясных сомелье" / Фото "Наша Ряба"

Это важно, ведь продавцу для этого нужно получить полноценное образование в этой области. Поэтому для "продавцов нового качественного формата" открывают "Школу мясных сомелье" во главе с бренд-шефом МХП Алексом Юсуповым.

Для того чтобы стать мясным сомелье, человек должен пройти соответствующее обучение, которое предусматривает мастер-классы и практические курсы.

Алекс Юсупов с командой / Фото "Наша Ряба"

Мы сейчас как раз заканчиваем формирование школы для мясных сомелье, которые смогут сориентировать покупателя относительно характеристик разных видов мяса, его калорийности, рекомендаций диетологов и прочее – объясняет шеф.

В отличие от обычных продавцов, мясной сомелье имеет глубокие знания не только о самой продукции, но и о специфике выращивания животных, их питания, о химическом составе мяса и особенностях его потребления.

Пока школу могут посещать только работники "Мясомаркета", однако мы предполагаем, что в будущем будет возможность обучать и других. В частности, они получат исчерпывающие знания о продукции, а еще будут проходить курсы продаж, менеджмента, кулинарные курсы и многое другое. У них будет много теории и практики, – добавляет он.

МХП планирует до конца 2021 года открыть 350 таких магазинов нового формата, а в перспективе пяти лет – увеличить сеть "Мясомаркет" до 2 тысяч магазинов по всей Украине.

Напомним, что агрохолдинг МХП, куда входят такие популярные бренды, как "Наша Ряба", "Бащинский", "Легко", "Секреты Шефа" и другие, является крупнейшим производителем курятины в Украине. Его продукцию экспортируют в более 80 стран мира.