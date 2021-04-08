Найбільший виробник м'яса птиці в Україні – агрохолдинг МХП (ТМ "Наша Ряба") – торік запустив нову мережу магазинів біля дому "М'ясомаркет". Перший такий магазин відкрився наприкінці липня 2020 в Ковелі, а у середині вересня – у Києві. Особливістю мережі є те, що тут працюють не продавці, а м'ясні сомельє. Хто вони такі та у чому переваги цього формату – читайте далі.

Станом на кінець 2020 року було відкрито 52 магазини "М'ясомаркет" у 34 населених пунктах з 19 областей України.

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Мережа "М'ясомаркет" – це абсолютно новий підхід до обслуговування українських споживачів, адже він передбачає роботу м’ясних сомельє замість звичайних продавців.

"М'ясомаркет" / Фото "Наша Ряба"

Хто такий м'ясний сомельє

М'ясний сомельє – це експерт, який допомагає покупцям не лише вибрати м’ясо, але й консультує, який вид м'яса найкраще підійде для ваших цілей та страв. М'ясні сомельє працюють в магазинах нової мережі "М'ясомаркет" від початку її запуску.

М'ясні сомельє / Фото "Наша Ряба"

Ці люди – проміжна ланка між шеф-кухарем та продавцем-консультантом. Вони добре розуміються на м'ясі та субпродуктах, – розповідає бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. – Іноді покупець приходить до магазину, бажаючи купити "щось" на вечерю, проте ще не визначився, що саме йому потрібно. Він може підійти до сомельє та запитати, наприклад, що той може порадити приготувати для сім'ї з трьох людей. Сомельє запропонує покупцю кілька варіантів рецептів та підбере необхідні продукти. Це як особистий кухар для сім’ї, якому можна ставити різні запитання щодо м'ясної продукції.

Окрім цього, сомельє може дати рекомендації щодо вибору м'яса, якщо у людини є якісь певні вподобання чи особливості організму, як-от непереносимість деяких продуктів.

Як стати м'ясним сомельє

М'ясні сомельє – це нова концепція, яка потребує часу для втілення. Мережа "М'ясомаркет" зараз активно розвивається, тому компанія докладає усіх зусиль, аби кожен продавець мав право офіційно називатись м'ясним сомельє.

Школа "М'ясних сомельє" / Фото "Наша Ряба"

Це важливо, адже продавцю для цього потрібно здобути повноцінну освіту в цій галузі. Тому для "продавців нового якісного формату" відкривають "Школу м'ясних сомельє" на чолі з бренд-шефом МХП Алексом Юсуповим.

Для того, щоб стати м'ясним сомельє, людина повинна пройти відповідне навчання, яке передбачає майстер-класи та практичні курси.

Алекс Юсупов з командою / Фото "Наша Ряба"

Ми зараз якраз закінчуємо формування школи для м'ясних сомельє, які зможуть зорієнтувати покупця щодо характеристик різних видів м'яса, його калорійності, рекомендацій дієтологів тощо – пояснює шеф.

На відміну від звичайних продавців, м'ясний сомельє має глибокі знання не лише про саму продукцію, але й про специфіку вирощування тварин, їхнє харчування, про хімічний склад м'яса та особливості його споживання.

Поки що школу можуть відвідувати лише працівники "М'ясомаркету", однак ми припускаємо, що в майбутньому буде можливість навчати й інших. Зокрема, вони отримають вичерпні знання про продукцію, а ще проходитимуть курси продажу, менеджменту, кулінарні курси та багато іншого. У них буде багато теорії та практики, – додає він.

МХП планує до кінця 2021 року відкрити 350 таких магазинів нового формату, а у перспективі п’яти років – збільшити мережу "М'ясомаркет" до 2 тисяч магазинів по всій Україні.

Нагадаємо, що агрохолдинг МХП, куди входять такі популярні бренди, як "Наша Ряба", "Бащинський", "Легко", "Секрети Шефа" та інші, є найбільшим виробником курятини в Україні. Його продукцію експортують у понад 80 країн світу.