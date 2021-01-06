Мясные блюда на Рождество 2021: топ 5 простых и вкусных рецептов с фото
Наконец Рождественский пост заканчивается и можно полакомиться вкусненькой курочкой или свининой.
Именно поэтому мы делимся с вами этими 5 простыми и вкусными рецептами основных блюд с мясом на Рождественский стол.
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Печенная курица с клюквой
Печенная курица
- Сначала разогрейте духовку до 120 градусов. Выложите кубики хлеба в один слой на противень. Поджарьте хлеб в разогретой духовке до золотистого, хрустящего и полностью сухого состояния от 20 до 40 минут. Переложите хлеб в большую миску.
- Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Сварите и перемешайте лук-шалот и зеленый лук с щепоткой соли в раскаленном сливочном масле, пока лук-шалот не станет полупрозрачной и мягкой, от 3 до 4 минут. Добавьте сушеную клюкву к луку-шалота; варить и перемешивать, пока клюква не прогреется, от 2 дo 3 минут.
- Куриный бульон влейте в сотейник, довести его до кипения и залить смесью сушеные кубики хлеба. Перемешивать, пока жидкость не впитается. Приправте измельченным тимьяном, измельченным розмарином, шалфеем, солью и черным перцем. Смешайте взбитое яйцо в хлебную смесь, накройте миску полиэтиленовой пленкой и дайте фарша отстоять, пока жидкость не впитается, 10-15 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте другое противень 2 столовыми ложками масла и выложите на него веточки тимьяна и веточки розмарина.
- Щедро приправьте каждую полость курицы солью. Нафаршируйте каждую курицу примерно 1/2 хлебно-клюквенной смесью. Свяжите ножки нитью между собой и выложите на подготовленный противень поверх веточек тимьяна и розмарина. Смажьте кур оливковым маслом и приправьте солью и черным перцем.
- Выпекайте в духовке около 1 часа, пока кости не станут розовыми, а сок из курицы не станет прозрачным. Достаньте из печи, накройте плотно фольгой и дайте отдохнуть 10 минут.
- Для приготовления соуса на среднем огне размешайте на сковороде куриный бульон, свежую клюкву и кленовый сироп и доведите до кипения. Варите и размешивайте, пока соус не загустеет, от 1 до 3 минут. Подавайте соус к готовому мясу.
Курица "Песто"
Курица "Песто"
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для запекания маслом.
- Выложите примерно 2 столовые ложки песто на куриные грудки поверх каждой и оберните ломтиками прошутто. Поместите завернутые куриные рулеты в подготовленную форму для запекания.
- Выпекайте в разогретой духовке, пока курица не станет розовой, сок из мяса прозрачным, а прошутто слегка хрустящее, примерно 25 минут.
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Карамелизированная свинина с имбирем
Карамелизированная свинина
- С помощью маленького острого ножа сделайте тонкие прорези по ресниц свиной корейцы и вложите в них ломтик чеснока.
- В небольшой миске смешайте сахар с имбирем, солью, красным перцем и оливковым маслом. Натрите пастой мясо, хорошо оберните ее пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Дайте постоять при комнатной температуре 1 час перед запеканием.
- Разогрейте духовую печь до 200 градусов. Запекайте свинину 10 минут. Далее уменьшите температуру в духовке и готовьте мясо примерно на 35 минут дольше, пока термометр мгновенного считывания, вставленный в самую толстую часть, не зарегистрирует 135 градусов.
- Переложите жареное мясо на деревянную доску и дайте отдохнуть 15 минут перед нарезкой.
- Отбросьте нить и порежьте свинину на тонкие ломтики. Разложите на тарелку, украсьте ломтиками апельсина, смородины и мяты.
Говядина "Биф Веллингтон"
Биф Веллингтон
- Разогрейте духовую печь до температуры 220 градусов. Поместите говядину в небольшую форму для выпекания и смажьте 2 столовыми ложками размягченного сливочного масла. Выпекайте 10-15 минут до румяной корочки. Выньте мясо и дайте полностью остыть. Сохраните сок, который выделился во время приготовления.
- Растопите 2 столовые ложки сливочного масла в сотейнике на среднем огне. Пассеруйте лук и грибы на сливочном масле в течение 5 минут. Снимите с огня и дайте остыть.
- Смешайте предварительно прожаренные грибы с луком и 2 столовые ложки размягченного сливочного масла, приправьте солью и перцем. Нанесите грибную смесь на говядину.
- Раскатайте дисткове тесто в тонкий пласт толщиной 5 мм, а в центр положите говядину. Составьте и заклейте все края, убедившись, что швы не слишком толстые.
- Поместите говядину в форму для выпекания размером, вырежьте несколько щелей в верхней части теста и смажьте его желтком.
- Выпекайте при температуре 230 градусов в течение 10 минут, а затем убавьте огонь до 220 градусов и выпекайте еще в течение 10-15 минут, или пока тесто не станет хрустящим, золотисто-коричневого цвета. Отложите и держите в тепле.
- Бульон, что сохранился поместите в кастрюлю на сильный огонь. Перемешайте его и красное вино, кипятить 10-15 минут. Процедите и подавайте с говядиной.
Куриные шарики "Буффало"
Куриные шарики
- В небольшой сковороде нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Добавьте сельдерей и лук и варите до готовности, 3-4 минуты. Дайте остыть до комнатной температуры.
- В миске смешайте охлажденную сельдерейную смесь с яйцом, горчицей и куриным фаршем. Добавьте панировочные сухари, соль и перец, перемешайте.
- Сформируйте смесь в 2-сантиметровые шарики. Остальные 3 столовые ложки оливкового масла нагрейте на среднем огне. Добавьте фрикадельки и жарьте до золотистого цвета, 2-3 минуты с одной стороны (всего 8-10 минут).
- В средней кастрюльке растопите масло на среднем огне. Добавьте острый соус "Буффало" и взбейте до однородности. Бросьте фрикадельки в соус.
- Подавать куриные шарики теплыми. Фрикадельки можно сделать за два дня и аккуратно разогреть на плите или в микроволновке. Приятного аппетита!
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