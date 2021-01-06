Наконец Рождественский пост заканчивается и можно полакомиться вкусненькой курочкой или свининой.

Именно поэтому мы делимся с вами этими 5 простыми и вкусными рецептами основных блюд с мясом на Рождественский стол. Читайте также Кутья в мультиварке: как быстро приготовить главное блюдо Сочельника – пошаговые рецепты Печенная курица с клюквой Печенная курица Ингредиенты:

– 2 стакана кубиков хлеба (можно взять гречишный или гороховый);

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– ¼ чашка измельченного лука-шалот;

– 2 столовые ложки измельченного зеленого лука;

– соль и черный перец по вкусу;

– ¼ чашка сушеной клюквы;

– 1 стакан куриного бульона;

– 1 столовая ложка измельченного свежего тимьяна;

– 1 чайная ложка измельченного свежего розмарина;

– ¼ чайная ложка сушеного шалфея;

– 1 куриное яйцо;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 3 веточки свежего тимьяна;

– 3 веточки свежего розмарина;

– 2 цели курицы. Ингредиенты для соуса:

– ⅔ чашка куриного бульона;

– ¼ чашка свежей клюквы;

– 2 столовые ложки кленового сиропа. Сначала разогрейте духовку до 120 градусов. Выложите кубики хлеба в один слой на противень. Поджарьте хлеб в разогретой духовке до золотистого, хрустящего и полностью сухого состояния от 20 до 40 минут. Переложите хлеб в большую миску. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Сварите и перемешайте лук-шалот и зеленый лук с щепоткой соли в раскаленном сливочном масле, пока лук-шалот не станет полупрозрачной и мягкой, от 3 до 4 минут. Добавьте сушеную клюкву к луку-шалота; варить и перемешивать, пока клюква не прогреется, от 2 дo 3 минут. Куриный бульон влейте в сотейник, довести его до кипения и залить смесью сушеные кубики хлеба. Перемешивать, пока жидкость не впитается. Приправте измельченным тимьяном, измельченным розмарином, шалфеем, солью и черным перцем. Смешайте взбитое яйцо в хлебную смесь, накройте миску полиэтиленовой пленкой и дайте фарша отстоять, пока жидкость не впитается, 10-15 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте другое противень 2 столовыми ложками масла и выложите на него веточки тимьяна и веточки розмарина. Щедро приправьте каждую полость курицы солью. Нафаршируйте каждую курицу примерно 1/2 хлебно-клюквенной смесью. Свяжите ножки нитью между собой и выложите на подготовленный противень поверх веточек тимьяна и розмарина. Смажьте кур оливковым маслом и приправьте солью и черным перцем. Выпекайте в духовке около 1 часа, пока кости не станут розовыми, а сок из курицы не станет прозрачным. Достаньте из печи, накройте плотно фольгой и дайте отдохнуть 10 минут. Для приготовления соуса на среднем огне размешайте на сковороде куриный бульон, свежую клюкву и кленовый сироп и доведите до кипения. Варите и размешивайте, пока соус не загустеет, от 1 до 3 минут. Подавайте соус к готовому мясу. Курица "Песто" Курица "Песто" Ингредиенты:

– 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

– ½ чашка соуса песто с базиликом;

– 4 тонких ломтика прошутто. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите примерно 2 столовые ложки песто на куриные грудки поверх каждой и оберните ломтиками прошутто. Поместите завернутые куриные рулеты в подготовленную форму для запекания. Выпекайте в разогретой духовке, пока курица не станет розовой, сок из мяса прозрачным, а прошутто слегка хрустящее, примерно 25 минут. Читайте также Овощные салаты от Евгения Клопотенко: домашние рецепты Карамелизированная свинина с имбирем Карамелизированная свинина Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной корейки без костей;

– 2 зубчика чеснока, нарезанные тонкими ломтиками;

– 2 столовые ложки коричневого сахара;

– 1/2 чайной ложки мелко натертого свежего имбиря;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки измельченного красного перца;

– 2 столовые ложки оливкового масла. С помощью маленького острого ножа сделайте тонкие прорези по ресниц свиной корейцы и вложите в них ломтик чеснока. В небольшой миске смешайте сахар с имбирем, солью, красным перцем и оливковым маслом. Натрите пастой мясо, хорошо оберните ее пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Дайте постоять при комнатной температуре 1 час перед запеканием. Разогрейте духовую печь до 200 градусов. Запекайте свинину 10 минут. Далее уменьшите температуру в духовке и готовьте мясо примерно на 35 минут дольше, пока термометр мгновенного считывания, вставленный в самую толстую часть, не зарегистрирует 135 градусов. Переложите жареное мясо на деревянную доску и дайте отдохнуть 15 минут перед нарезкой. Отбросьте нить и порежьте свинину на тонкие ломтики. Разложите на тарелку, украсьте ломтиками апельсина, смородины и мяты. Говядина "Биф Веллингтон" Биф Веллингтон Ингредиенты:

– 1 кг говяжьей вырезки;

– 2 столовые ложки сливочного масла, размягченное;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 луковица, измельченная;

– ½ чашка нарезанных свежих грибов;

– 400 г шампиньонов;

– 2 столовые ложки размягченного сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 1 пачка замороженного слоеного теста;

– 1 желток, взбитый;

– 300 мл говяжьего бульона;

– 2 столовые ложки красного вина. Разогрейте духовую печь до температуры 220 градусов. Поместите говядину в небольшую форму для выпекания и смажьте 2 столовыми ложками размягченного сливочного масла. Выпекайте 10-15 минут до румяной корочки. Выньте мясо и дайте полностью остыть. Сохраните сок, который выделился во время приготовления. Растопите 2 столовые ложки сливочного масла в сотейнике на среднем огне. Пассеруйте лук и грибы на сливочном масле в течение 5 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Смешайте предварительно прожаренные грибы с луком и 2 столовые ложки размягченного сливочного масла, приправьте солью и перцем. Нанесите грибную смесь на говядину. Раскатайте дисткове тесто в тонкий пласт толщиной 5 мм, а в центр положите говядину. Составьте и заклейте все края, убедившись, что швы не слишком толстые. Поместите говядину в форму для выпекания размером, вырежьте несколько щелей в верхней части теста и смажьте его желтком. Выпекайте при температуре 230 градусов в течение 10 минут, а затем убавьте огонь до 220 градусов и выпекайте еще в течение 10-15 минут, или пока тесто не станет хрустящим, золотисто-коричневого цвета. Отложите и держите в тепле. Бульон, что сохранился поместите в кастрюлю на сильный огонь. Перемешайте его и красное вино, кипятить 10-15 минут. Процедите и подавайте с говядиной. Куриные шарики "Буффало" Куриные шарики Ингредиенты:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 стебля сельдерея, мелко измельченные;

– ½ белого лука, мелко измельченная;

– 1 яйцо, слегка взбитое;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 килограмм куриного фарша;

– 1 стакан панировочные сухариков;

– 1 чайная ложка соли;

– ½ чайная ложка свежемолотого черного перца;

– 6 столовых ложек сливочного масла;

– ¾ чашки острого соуса "Буффало". В небольшой сковороде нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Добавьте сельдерей и лук и варите до готовности, 3-4 минуты. Дайте остыть до комнатной температуры. В миске смешайте охлажденную сельдерейную смесь с яйцом, горчицей и куриным фаршем. Добавьте панировочные сухари, соль и перец, перемешайте. Сформируйте смесь в 2-сантиметровые шарики. Остальные 3 столовые ложки оливкового масла нагрейте на среднем огне. Добавьте фрикадельки и жарьте до золотистого цвета, 2-3 минуты с одной стороны (всего 8-10 минут). В средней кастрюльке растопите масло на среднем огне. Добавьте острый соус "Буффало" и взбейте до однородности. Бросьте фрикадельки в соус. Подавать куриные шарики теплыми. Фрикадельки можно сделать за два дня и аккуратно разогреть на плите или в микроволновке. Приятного аппетита!