М'ясні страви на Різдво 2021: топ 5 простих і смачних рецептів з фото
Нарешті Різдвяний піст закінчується і можна поласувати смачненькою курочкою чи свининою.
Подекуди від різноманітності смаколиків розбігаються очі. Саме тому ми ділимося з вами цими 5 простими і смачними рецептами основних страв з м’ясом на Різдвяний стіл.
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Печена курка із журавлиною
Печена курка
- Спершу розігрійте духову піч до 120 градусів. Викладіть кубики хліба в один шар на деко. Підсмажте хліб у розігрітій духовці до золотистого, хрусткого та повністю сухого стану протягом 20-40 хвилин. Перекладіть хліб у велику миску.
- Розтопіть вершкове масло у великій пательні на середньому вогні. Зваріть та перемішайте цибулю-шалот та зелену цибулю з дрібкою солі в розпеченому вершковому маслі, поки цибуля-шалот не стане напівпрозорою та м’якою протягом 3-4 хвилин. Додайте сушену журавлину до цибулі-шалоту; перемішайте, поки журавлина не прогріється, варіть від 2 дo 3 хвилин.
- Курячий бульйон влийте в сотейник, доведіть до кипіння і залийте сумішшю, додайте сушені кубики хліба. Перемішайте, поки рідина не вбереться, додайте подрібнений чебрець, розмарин, шавлію, сіль і чорний перець. Змішайте збите яйце в хлібну суміш, накрийте миску поліетиленовою плівкою і дайте фаршу відстояти, поки рідина не вбереться, 10-15 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть інше деко 2 столовими ложками олії і викладіть на нього гілочки чебрецю та гілочки розмарину. Щедро приправте кожну порожнину курки сіллю. Нафаршируйте кожну курку приблизно 1/2 хлібно-журавлинною сумішшю. Зв’яжіть ніжки ниткою між собою і викладіть на підготовлене деко поверх гілочок чебрецю та розмарину. Намастіть оливковою олією, приправте сіллю і чорним перцем.
- Випікайте близько 1 години у розігрітій духовій печі, поки кістки не стануть рожевими, а сік з курки не стане прозорими. Дістаньте з печі, накрийте щільно фольгою і дайте відпочити 10 хвилин.
- Для приготування соусу на середньому вогні розмішайте на пательні курячий бульйон, свіжу журавлину та кленовий сироп і доведіть до кипіння. Варіть і розмішуйте, поки соус не загусне, від 1 до 3 хвилин. Подавайте соус до готового м'яса.
Курка "Песто"
Курка "Песто"
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть форму для запікання олією.
- Викладіть 2 столові ложки песто на курячі грудки поверх кожної і обгорніть скибочками прошутто. Помістіть загорнуті курячі рулети в підготовлену форму для запікання.
- Випікайте в розігрітій духовці, поки курка не стане рожевою, соік з м’яса прозорим, а прошутто злегка хрустке, приблизно 25 хвилин.
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Карамелізована свинина з імбиром
Карамелізована свинина
- За допомогою маленького гострого ножа зробіть тонкі прорізи по вій свинячій корейці й вкладіть у них скибочку часнику.
- У невеликій мисці змішайте цукор з імбирем, сіллю, червоним перцем та оливковою олією. Натріть пастою м’ясо, добре оберніть її харчовою плівкою і поставте на ніч у холодильник. Дайте постояти при кімнатній температурі протягом 1 години перед запіканням.
- Розігрійте духову до 200 градусів. Запікайте свинину 10 хвилин. Далі зменшіть температуру в духовці і готуйте м’ясо приблизно на 35 хвилин довше, поки термометр миттєвого зчитування, вставлений у найтовстішу частину, не зареєструє 135 градусів.
- Перекладіть смажене м’ясо на дерев’яну дошку і дайте відпочити 15 хвилин перед нарізанням.
- Відкиньте нитку і виріжте свинину на тонкі скибочки. Розкладіть на тарілку, прикрасьте скибочками апельсина, червоної смородини та м’яти та подавайте до столу.
Яловичина "Біф Веллінгтон"
Біф Веллінгтон
- Розігрійте духову піч до температури 220 градусів. Помістіть яловичину в невелику форму для випікання і змастіть 2 столовими ложками розм'якшеного вершкового масла. Випікайте 10-15 хвилин до рум'яної кірочки. Вийміть м’ясо і дайте повністю охолонути. Збережіть сік, який виділився під час приготування.
- Розтопіть 2 столові ложки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні. Пасеруйте цибулю та гриби на вершковому маслі протягом 5 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Змішайте попердньо просмажені гриби з цибулею і 2 столові ложки розм'якшеного вершкового масла, приправте сіллю і перцем. Нанесіть грибну суміш на яловичину.
- Розкачайте дисткове тісто у тонкий пласт товщиною 5 мм, а в центр покладіть яловичину. Складіть і заклейте всі краї, переконавшись, що шви не надто товсті.
- Помістіть яловичину в форму для випікання розміром, виріжте кілька щілин у верхній частині тіста і змастіть його жовтком.
- Випікайте при температурі 230 градусів протягом 10 хвилин, а потім зменшіть вогонь до 220 градусів, готуйте ще протягом 10-15 хвилин, або поки тісто не стане хрустким, золотисто-коричневого кольору. Відкладіть і тримайте в теплі.
- Збережений бульйон помістіть у каструлю на сильний вогонь. Перемішайте його і червоне вино, кип'ятити 10-15 хвилин. Процідіть і подавайте з яловичиною.
Курячі кульки "Буффало"
Курячі кульки
- У невеликій пательні нагрійте 1 столову ложку оливкової олії на середньому вогні. Додайте селеру та цибулю та варіть до готовності, 3-4 хвилини. Дайте охолонути до кімнатної температури.
- У мисці змішайте охолоджену селерову суміш з яйцем, гірчицею та курячим фаршем. Додайте панірувальні сухарики, сіль і перець, перемішайте.
- Сформуйте суміш у 2-сантиметрові кульки. Решта 3 столові ложки оливкової олії нагрійте на середньому вогні. Додайте фрикадельки і смажте до золотистого кольору, 2-3 хвилини з однієї сторони (загалом 8-10 хвилин).
- У середній каструльці розтопіть масло на середньому вогні. Додайте гострий соус “Буффало” і збийте до однорідності. Киньте фрикадельки в соус.
- Подавати курячі кульки теплими. Фрикадельки можна зробити на два дні вперед і акуратно розігріти на плиті або в мікрохвильовці. Смачного!
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