Нарешті Різдвяний піст закінчується і можна поласувати смачненькою курочкою чи свининою.

Подекуди від різноманітності смаколиків розбігаються очі. Саме тому ми ділимося з вами цими 5 простими і смачними рецептами основних страв з м’ясом на Різдвяний стіл.

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Печена курка із журавлиною

Печена курка

Інгредієнти:

– 2 склянки кубиків хліба (можна взяти гречаний чи гороховий);

– 3 столові ложки вершкового масла;

– ¼ чашка подрібненої цибулі-шалот;

– 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі;

– сіль і чорний перець за смаком;

– ¼ чашка сушеної журавлини;

– 1 склянка курячого бульйону;

– 1 столова ложка подрібненого свіжого чебрецю;

– 1 чайна ложка подрібненого свіжого розмарину;

– ¼ чайна ложка сушеної шавлії;

– 1 куряче яйце;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 3 гілочки свіжого чебрецю;

– 3 гілочки свіжого розмарину;

– 2 цілі курки.

Інгредієнти для соусу:

–⅔ чашка курячого бульйону;

–¼ чашка свіжої журавлини;

– 2 столові ложки кленового сиропу.

Спершу розігрійте духову піч до 120 градусів. Викладіть кубики хліба в один шар на деко. Підсмажте хліб у розігрітій духовці до золотистого, хрусткого та повністю сухого стану протягом 20-40 хвилин. Перекладіть хліб у велику миску. Розтопіть вершкове масло у великій пательні на середньому вогні. Зваріть та перемішайте цибулю-шалот та зелену цибулю з дрібкою солі в розпеченому вершковому маслі, поки цибуля-шалот не стане напівпрозорою та м’якою протягом 3-4 хвилин. Додайте сушену журавлину до цибулі-шалоту; перемішайте, поки журавлина не прогріється, варіть від 2 дo 3 хвилин. Курячий бульйон влийте в сотейник, доведіть до кипіння і залийте сумішшю, додайте сушені кубики хліба. Перемішайте, поки рідина не вбереться, додайте подрібнений чебрець, розмарин, шавлію, сіль і чорний перець. Змішайте збите яйце в хлібну суміш, накрийте миску поліетиленовою плівкою і дайте фаршу відстояти, поки рідина не вбереться, 10-15 хвилин. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть інше деко 2 столовими ложками олії і викладіть на нього гілочки чебрецю та гілочки розмарину. Щедро приправте кожну порожнину курки сіллю. Нафаршируйте кожну курку приблизно 1/2 хлібно-журавлинною сумішшю. Зв’яжіть ніжки ниткою між собою і викладіть на підготовлене деко поверх гілочок чебрецю та розмарину. Намастіть оливковою олією, приправте сіллю і чорним перцем. Випікайте близько 1 години у розігрітій духовій печі, поки кістки не стануть рожевими, а сік з курки не стане прозорими. Дістаньте з печі, накрийте щільно фольгою і дайте відпочити 10 хвилин. Для приготування соусу на середньому вогні розмішайте на пательні курячий бульйон, свіжу журавлину та кленовий сироп і доведіть до кипіння. Варіть і розмішуйте, поки соус не загусне, від 1 до 3 хвилин. Подавайте соус до готового м'яса.

Курка "Песто"

Курка "Песто"

Інгредієнти:

– 4 половинки курячих грудок без шкіри та кісток;

– ½ чашка соусу песто з базиліком;

– 4 тонкі скибочки прошутто.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть форму для запікання олією. Викладіть 2 столові ложки песто на курячі грудки поверх кожної і обгорніть скибочками прошутто. Помістіть загорнуті курячі рулети в підготовлену форму для запікання. Випікайте в розігрітій духовці, поки курка не стане рожевою, соік з м’яса прозорим, а прошутто злегка хрустке, приблизно 25 хвилин.

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Карамелізована свинина з імбиром

Карамелізована свинина

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої корейки без кісток;

– 2 зубчики часнику, нарізані тонкими скибочками;

– 2 столові ложки коричневого цукру;

– 1/2 чайної ложки дрібно натертого свіжого імбиру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки подрібненого червоного перцю;

– 2 столові ложки оливкової олії.

За допомогою маленького гострого ножа зробіть тонкі прорізи по вій свинячій корейці й вкладіть у них скибочку часнику. У невеликій мисці змішайте цукор з імбирем, сіллю, червоним перцем та оливковою олією. Натріть пастою м’ясо, добре оберніть її харчовою плівкою і поставте на ніч у холодильник. Дайте постояти при кімнатній температурі протягом 1 години перед запіканням. Розігрійте духову до 200 градусів. Запікайте свинину 10 хвилин. Далі зменшіть температуру в духовці і готуйте м’ясо приблизно на 35 хвилин довше, поки термометр миттєвого зчитування, вставлений у найтовстішу частину, не зареєструє 135 градусів. Перекладіть смажене м’ясо на дерев’яну дошку і дайте відпочити 15 хвилин перед нарізанням. Відкиньте нитку і виріжте свинину на тонкі скибочки. Розкладіть на тарілку, прикрасьте скибочками апельсина, червоної смородини та м’яти та подавайте до столу.

Яловичина " Біф Веллінгтон"

Біф Веллінгтон

Інгрідієнти:

– 1 кг яловичої вирізки;

– 2 столові ложки вершкового масла, розм'якшене;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 цибулина, подрібнена;

– ½ чашка нарізаних свіжих грибів;

– 400 г шампіньйонів;

– 2 столові ложки розм'якшеного вершкового масла;

– сіль і перець за смаком;

– 1 пачка замороженого листкового тіста;

– 1 жовток;

– 300 мл яловичого бульйону;

– 2 столові ложки червоного вина.

Розігрійте духову піч до температури 220 градусів. Помістіть яловичину в невелику форму для випікання і змастіть 2 столовими ложками розм'якшеного вершкового масла. Випікайте 10-15 хвилин до рум'яної кірочки. Вийміть м’ясо і дайте повністю охолонути. Збережіть сік, який виділився під час приготування. Розтопіть 2 столові ложки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні. Пасеруйте цибулю та гриби на вершковому маслі протягом 5 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Змішайте попердньо просмажені гриби з цибулею і 2 столові ложки розм'якшеного вершкового масла, приправте сіллю і перцем. Нанесіть грибну суміш на яловичину. Розкачайте дисткове тісто у тонкий пласт товщиною 5 мм, а в центр покладіть яловичину. Складіть і заклейте всі краї, переконавшись, що шви не надто товсті. Помістіть яловичину в форму для випікання розміром, виріжте кілька щілин у верхній частині тіста і змастіть його жовтком. Випікайте при температурі 230 градусів протягом 10 хвилин, а потім зменшіть вогонь до 220 градусів, готуйте ще протягом 10-15 хвилин, або поки тісто не стане хрустким, золотисто-коричневого кольору. Відкладіть і тримайте в теплі. Збережений бульйон помістіть у каструлю на сильний вогонь. Перемішайте його і червоне вино, кип'ятити 10-15 хвилин. Процідіть і подавайте з яловичиною.

Курячі кульки "Буффало"

Курячі кульки

Інгредієнти:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 2 стебла селери, дрібно подрібнені;

– ½ білої цибулі, дрібно подрібнена;

– 1 яйце, злегка збите;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 кілограм курячого фаршу;

– 1 склянка панірувальні сухариків;

– 1 чайна ложка солі;

– ½ чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;

– 6 столових ложок вершкового масла;

– ¾ чашки гострого соусу “Буффало”.