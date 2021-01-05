Предлагаем вам простые рецепты, как легко и быстро приготовить рождественскую кутью на Сочельник в мультиварке. Из пшеницы, перловки или риса – выбирайте рецепт по вкусу.

Кутья – главное ритуальное блюдо на Сочельник, которое упоминают еще в летописи "Повесть временных лет" (XII в.). Причем ее ингредиенты имеют особое значение. Например, зерно является символом воскресения, мед – здоровья и благополучия, мак – достатка в семье, рассказывает SmachnoNews.

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Кутью готовят лишь в особых случаях: на первый (перед Рождеством) и третий (перед Крещением) сочельники подают голодную кутью, а накануне Старого Нового года – богатую (ее можно сварить с молоком и сливочным маслом).

Обычно кутью варят на плите или в печи, но ее можно приготовить и в мультиварке. Предлагаем вам три рецепта – с пшеницей, перловкой, рисом.

Рецепт кутьи в мультиварке из пшеницы

Кутья в мультиварке из пшеницы

Ингредиенты:

– 1 ст. пшеницы;

– 4 ст. воды;

– 1 ч. л сахара;

– 1/4 ч. л соли;

– мак, мед, орехи, изюм, курага (на ваш вкус).

Промойте пшеницу, залейте водой, а лучше всего – предварительно оставьте на ночь. Переложите крупу в чашу мультиварки, добавьте соль, сахар, залейте водой. Закройте крышку, выберите режим "Рис" или "Крупа". Также подойдет режим "Тушение". Готовьте в течение 2 – 2,5 часа до готовности. Если нужно, то излишки воды можно слить. Мак залейте кипятком примерно на пол часа. Затем воду следует слить и тщательно растереть его с сахаром. С этой целью можно воспользоваться блендером или ступкой с пестиком.

Добавить в сваренную пшеницу подготовленный мак, хорошо все перемешать. Закрыть крышку мультиварки и оставить на режиме "Подогрев" на 10 минут.

При подаче по желанию можно добавить мед, рубленые орехи, курагу, изюм или другие сухофрукты.

Рецепт кутьи в мультиварке из перловки

Кутья в мультиварке из перловой каши

Ингредиенты:

– 1 ст. перловки;

– 2 ст. воды;

– 2 ст. л меда;

– 1 пакетик мака (примерно 30-50 г);

– 2 ст. л сахара;

– 50 г сушеной клюквы;

– 0,5 ст. изюма;

– орехов (кешью, грецкие, кедровые, миндаль).

Перловую крупу замочите на пару часов в холодной воде, хорошо промойте. В чашу мультиварки выложите зерно, залейте холодной водой. Выберите режим "Молочная каша". По окончании приготовления вода испарится полностью, поэтому промывать перловку под водой не нужно. Залейте кондитерский мак, изюм и клюкву кипятком. Добавьте в горячую перловку мед, перемешайте. С мака слейте воду, добавьте сахар и хорошо перетрите в блендере (раньше маковое молочко растирали вручную в специальной ступке, которая называлась макитра). В кутью из зерен перловки добавьте растертый мак и изюм, тщательно перемешайте. Орехи измельчите ножом. Лучше всего посыпать ими кутью непосредственно перед подачей, чтобы они не отсырели.

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Рецепт кутьи в мультиварке из риса

Кутья в мультиварке из риса

Ингредиенты:

– 1 ст. л риса;

– 2,5 ст. л воды;

– 0,5 ч. л соли;

– 3 ст. л изюма;

– 2 ст. л мака;

– 1,5 ст. л сахара;

– 1 ч. л ванильного сахара.

Рис несколько раз промойте под водой, выложите в чашу мультиварки, добавьте соль, воду, готовьте рис в режиме "Каша" в течение 20 минут. Изюм тщательно промойте, выложите в глубокую тарелку, залейте горячей водой, оставьте на несколько минут, воду слейте. Отдельно залейте кипятком мак в глубокой посуде, накройте крышкой, оставьте на 10 минут. Слейте воду, добавьте в мак сахар ванильный и обычный, измельчите в блендере. В готовый рис добавьте сахарную маковую смесь и изюм, хорошо перемешайте. Готовьте в режиме "Подогрев" в течение 15 минут. Перед подачей кутью по желанию можно полить ложечкой меда или посыпать измельченными орехами.

Что еще добавить в кутью на Сочельник?

Традиционно кутью едят, заливая домашним узваром. Также можно залить ее просто сладкой водой или маковым молочком.

Еще можно добавить: орехи, мед, карамель, халву, шоколад, цукаты, мармелад, изюм, клюкву и другие сухофрукты. Готовьте разнообразно и экспериментируйте!