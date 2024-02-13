Вкуснее, чем котлеты: готовим мясные гнезда с аппетитной начинкой – гениальный рецепт из фарша
13 февраля 2024, 22:40Читати новину українською
Источник:Shuba
Запеченные мясные гнезда – это ароматное и аппетитное блюдо на обед или ужин. Секрет их невероятного вкуса заключается в особой начинке.
Вообще вы можете использовать любые другие продукты, которые есть в вашем холодильнике. В частности, прекрасно подойдут пассерованные грибы, тертый отварной картофель, тушеная капуста, тертый кабачок, пюре из брокколи или другие овощи.
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Мясные гнезда с аппетитной начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 800 граммов куриного фарша;
– 5 луковиц;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 3 яйца;
– 1 сладкий перец;
– 2 томата;
– 150 граммов твердого сыра;
– 150 граммов майонеза 67%;
– 100 миллилитров горячей воды;
– 20 миллилитров уксуса 9%.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую в течение 10 минут, после чего охладите и почистьте. Две луковицы нарежьте кубиками и замаринуйте ее в горячей воде с уксусом на 10 минут.
- В фарш добавьте натертые 3 луковицы, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и перемешайте.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него шариками фарш. Сделайте углубления ложкой или дном стакана.
- Вареные яйца и сыр натрите на крупную терку. Перец и томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте, добавьте майонез и соль.
- В мясные гнезда выложите маринованный лук, сверху положите майонезную массу и выпекайте при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.