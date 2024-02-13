Вкуснее, чем котлеты: готовим мясные гнезда с аппетитной начинкой – гениальный рецепт из фарша

Запеченные мясные гнезда – это ароматное и аппетитное блюдо на обед или ужин. Секрет их невероятного вкуса заключается в особой начинке.

Вообще вы можете использовать любые другие продукты, которые есть в вашем холодильнике. В частности, прекрасно подойдут пассерованные грибы, тертый отварной картофель, тушеная капуста, тертый кабачок, пюре из брокколи или другие овощи.

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Мясные гнезда с аппетитной начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 800 граммов куриного фарша;– 5 луковиц;– 1,5 чайной ложки соли;– 1 чайная ложка черного молотого перца;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка сушеного чеснока;– 3 яйца;– 1 сладкий перец;– 2 томата;– 150 граммов твердого сыра;– 150 граммов майонеза 67%;– 100 миллилитров горячей воды;– 20 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую в течение 10 минут, после чего охладите и почистьте. Две луковицы нарежьте кубиками и замаринуйте ее в горячей воде с уксусом на 10 минут. В фарш добавьте натертые 3 луковицы, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и перемешайте. Противень застелите пергаментом и выложите на него шариками фарш. Сделайте углубления ложкой или дном стакана. Вареные яйца и сыр натрите на крупную терку. Перец и томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте, добавьте майонез и соль. В мясные гнезда выложите маринованный лук, сверху положите майонезную массу и выпекайте при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.