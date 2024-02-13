Взагалі ви можете використовувати будь-які інші продукти, які є у вашому холодильнику. Зокрема, чудово пасуватимуть пасеровані гриби, терта відварена картопля, тушкована капуста, тертий кабачок, пюре з броколі або інші овочі.
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М'ясні гнізда з апетитною начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Зваріть яйця круто впродовж 10 хвилин, після чого охолодіть і почистьте. Дві цибулини наріжте кубиками та замаринуйте її у гарячій воді з оцтом на 10 хвилин.
- У фарш додайте натерті 3 цибулини, сіль, чорний перець, паприку, сушений часник і перемішайте.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього кульками фарш. Зробіть заглиблення ложкою або дном склянки.
- Варені яйця і сир натріть на грубу терку. Перець і томати наріжте невеликими кубиками. Змішайте, додайте майонез і сіль.
- У м'ясні гнізда викладіть мариновану цибулю, зверху покладіть майонезну масу і випікайте при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.