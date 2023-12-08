Забудете о котлетах и отбивных: приготовьте мясо по-французски – гости будут поражены
8 декабря 2023, 17:18Читати новину українською
Источник:Shuba
Мясо по-французски – не блюдо французской кухни. Несмотря на это, оно стало настоящим любимцем среди украинских хозяек.
Путаница возникла из-за того, что когда-то француз действительно приготовил похожее блюдо – телятину, запеченную с картофелем и грибами под соусом бешамель. Однако позже экономные и изобретательные хозяйки заменили экзотический бешамель на привычный майонез – получилось ничем не хуже.
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Мясо по-французски – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм свинины;
– 8 картофелин;
– 4 луковицы;
– 200 граммов твердого сыра;
– 60 граммов масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– майонез 72% по вкусу.
Приготовление:
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посолите.
- Вымытый картофель в кожуре положите в кипящую подсоленную воду и варите 10 минут. Затем обсушите и почистите.
- Нарежьте картофель кружочками толщиной 1 сантиметр и выложите на дно формы.
- Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной 1,5 сантиметра, отбейте кулинарным молотком мясо, посолите и поперчите. Положите мясо поверх картофеля.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Уложите его вместе с маслом на мясо.
- Полейте смесь из картофеля, мяса и лука майонезом и поставьте в разогретую до 176 градусов духовку на 45 минут.
- После этого посыпьте тертым сыром блюдо и верните форму в духовку еще на 10 минут.