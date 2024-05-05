Рецепт мяса на природе: приготовьте стейк на Пасху

Известно, что Пасха – это парад вкусных мясных блюд. Удивите близких нетипичным рецептом ароматного стейка.

Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки жарка мяса очень популярна, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.

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Как приготовить стейк

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Разложите говяжий стейк в миске, добавьте репейное масло, приправьте солью, свежемолотым перцем, розмарином и чесноком. Куриное филе замаринуйте в маринаде из лимонного сока, натурального йогурта и перца чили, хорошо посолите и поперчите. Оставьте мясо мариноваться. Обжарьте мясо на сковороде или на гриле, используя угли или дрова. Время приготовления примерно 20 минут.