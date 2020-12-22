Во Львове открылся первый "Мясомаркет", в котором вы найдете самые разнообразные виды мяса, а бонусом получите ценные советы от мясных сомелье.

Во Львове празднично открылся первый гастрономический бутик "Мясомаркет" с уникальным подходом к каждому клиенту, детали рассказывает SmachnoNews.

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Новый магазин открыл свои двери львовянам 18 декабря 2020 года, расположен он на улице Владимира Великого. На открытие первого в городе гастробутика собралось немало львовян, их угощали сладостями, дарили много подарков, специальные мясные сомелье делились с посетителями рецептами и советами по приготовлению мясных блюд.

Мясные сомелье – специально обученные специалисты, которые знают все о мясе и как его приготовить.

"МХП является нашим стратегическим партнером, с которым мы вместе открываем первый магазин во Львове. Это особый гастро-бутик, где мы продаем прежде всего сервис, а не просто мясо",

– отмечает Кристина Звир.

"Мясомаркет" – это новый формат "магазинов возле дома", которые агрохолдинг МХП открывает по системе франчайзинга по всей Украине. Маркет во Львове стал 33-й лавкой сети. Всего до конца года планируется открытие 50 мясных точек, где предлагают огромный выбор мясных продуктов и образцовый сервис от мясных сомелье.

Помимо исключительного сервиса в "Мясомаркете" вы найдете действительно большой выбор мяса, соусов и специй.

Курятина, свинина, говядина, индейка, мясо-колбасные изделия, молочные продукты, полуфабрикаты, хлеб, бакалея, напитки, вина – все это вы найдете в "Мясомаркете".

Зайдя за покупками в гастробутик, вы гарантированно купите все нужное для настоящего праздничного стола для всей семьи.

Открытие первого во Львове гастробутика "Мясомаркет"