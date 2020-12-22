У Львові відкрився перший "М'ясомаркет" у якому ви знайдете найрізноманітніші види м'яса, а бонусом отримаєте цінні поради від м'ясних сомельє.

У Львові святково відкрився перший гастрономічний бутик "М'ясомаркет" з унікальним підходом до кожного клієнта, деталі розповідає SmachnoNews.

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Новий магазин відкрив свої двері львів'янам 18 грудня 2020 року, розташований він на вулиці Володимира Великого. На відкриття першого у місті гастробутика зібралось чимало львів'ян, їх частували смаколиками, дарували багато подарунків, спеціальні м'ясні сомельє ділились із відвідувачами рецептами та порадами щодо приготування м'ясних страв.

М'ясні сомельє – спеціально навчені фахівці, які знають все про м'ясо та як його приготувати.

"МХП є нашим стратегічним партнером, з яким ми разом відкриваємо перший магазин у Львові. Це особливий гастро-бутик, де ми продаємо передусім сервіс, а не просто м’ясо", — відзначає Христина Звір.

"М’ясомаркет" — це новий формат «магазинів біля дому», які агрохолдинг МХП відкриває за системою франчайзингу по всій Україні. Маркет у Львові став 33-ою крамницею мережі. Всього до кінця року планується відкриття 50 м’ясних точок, де пропонують величезний вибір м’ясних продуктів та взірцевий сервіс від м’ясних сомельє.

Крім виняткового сервісу у «М’ясомаркет» ви знайдете дійсно великий вибір м’яса, соусів та спецій.

Курятина, свинина, яловичина, індичка, м’ясо-ковбасні вироби, молочні продукти, напівфабрикати, хліб, бакалію, напої, вина – все це ви знайдете у "М'ясомаркеті".

Зайшовши за покупками до гастробутику ви гарантовано придбаєте все потрібне для справжнього святкового столу для всієї родини.

Відкриття першого у Львові гастробутику "М'ясомаркет"