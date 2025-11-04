Если вам нравится торт "Наполеон", то этот десерт точно войдет в перечень ваших любимых вкусностей. Вы почувствуете особое наслаждение, не тратя при этом много времени и усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как приготовить турецкий молочный десерт?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 стакана кокосовой стружки;
– грецкие орехи;
заварной крем:
– 1 литр молока;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 60 граммов сливочного масла;
– 1 пачка ванилина;
крем:
– 170 миллилитров холодного молока;
– 200 миллилитров взбитых сливок.
Приготовление:
- Сначала заварной крем. Молоко ставим на плиту, добавляем муку и сахар, варим до загустения.
- Снимаем с огня и сразу вмешиваем масло и ванилин.
- На противень высыпаем стружку, сверху выкладываем крем, разравниваем и ставим в холодильник на 4 часа.
- Взбиваем сливки с молоком до пышности, выкладываем крем сверху на основу, нарезаем все прямоугольниками. Посыпаем тертыми орешками и заворачиваем в рулетики.
- Сверху украшаем целыми орешками.
Интересные подсказки
Попробуйте заменить заварной крем манной – результат может получиться еще лучше.
А если будете подавать десерт с чаем, помните, что каждый вид требует своей температуры заваривания.