Если вам нравится торт "Наполеон", то этот десерт точно войдет в перечень ваших любимых вкусностей. Вы почувствуете особое наслаждение, не тратя при этом много времени и усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Читайте также Не десерт, а порция чуда: тот самый пляцок "Пани Валевская", от которого все в восторге

Как приготовить турецкий молочный десерт?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 стакана кокосовой стружки;

– грецкие орехи;

заварной крем:

– 1 литр молока;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1 пачка ванилина;

крем:

– 170 миллилитров холодного молока;

– 200 миллилитров взбитых сливок.

Приготовление:

Сначала заварной крем. Молоко ставим на плиту, добавляем муку и сахар, варим до загустения. Снимаем с огня и сразу вмешиваем масло и ванилин. На противень высыпаем стружку, сверху выкладываем крем, разравниваем и ставим в холодильник на 4 часа. Взбиваем сливки с молоком до пышности, выкладываем крем сверху на основу, нарезаем все прямоугольниками. Посыпаем тертыми орешками и заворачиваем в рулетики. Сверху украшаем целыми орешками.

А еще вам точно стоит попробовать нежный молочный десерт с TikTok live_and_cooking.

Интересные подсказки