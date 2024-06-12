Идеальное сочетание: простой рецепт молодого картофеля с грибами и сметаной

12 июня 2024, 18:59
Читати новину українською

Источник:

Stravy.net

Молодой картофель обязательно стоит приготовить с грибами и сметаной. Это блюдо вы захотите есть еще много раз.

Готовить такую картошку – легко и приятно. Ее свежий вкус прекрасно сочетается с зеленью, грибами и мясом.

Стоит попробовать Готовьте двойную порцию, потому что исчезнет быстро: рецепт молодого картофеля со сметаной и чесноком

Молодой картофель с грибами и сметаной

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 500 граммов грибов;
– 200 граммов сметаны;
– соль по вкусу;
– 1 лук;
– 1 – 2 лавровых листа;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо промойте, выложите в кастрюлю и залейте кипятком. Поставьте на небольшой огонь и варите 15 – 20 минут. В середине варки добавьте соль и лавровый лист.
  2. Грибы промойте и разрежьте на четвертинки. Лук нарежьте соломкой.
  3. На сковороде нагрейте масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте грибы и жарьте, пока не испарится вся влага.
  4. Далее добавьте на сковороду муку и сметану, посолите и поперчите. Обжаривайте все вместе 5 – 7 минут, пока подлива не загустеет. Затем добавьте немного воды и тушите еще несколько минут.
  5. Слейте воду с картофеля и перемешайте последнюю с грибной подливой.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.
Автор: Ольга Котів