Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина
14 июня 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:"Апостроф"
Молодой картофель прекрасно сочетается не только с маслом и укропом, но и с мясом. Блюдо получится чрезвычайно ароматным.
Такой картофель готовится очень просто. Попробуйте – вам понравится.
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Молодой картофель с мясом
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2
– 500 граммов молодого картофеля;
– 300 граммов говядины;
– 0,5 пучка укропа или петрушки;
– 1 – 2 луковицы;
– 50 граммов масла;
– соль, перец, кориандр по вкусу.
Приготовление:
- Молодой картофель помойте и почистьте. Залейте водой, чтобы он не потемнел.
- Лук почистьте и нарежьте соломкой или полукольцами. Зелень помойте, обсушите и измельчите.
- Говядину помойте, уберите пленки и нарежьте произвольными кусками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Посолите, поперчите и добавьте кориандр.
- Добавьте лук и уменьшите огонь. Залейте мясо с луком водой, чтобы она полностью их покрыла. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до мягкости мяса около часа, периодически перемешивая.
- Если мясо еще не готово, тушите еще. Затем добавьте молодой картофель. Готовьте все вместе еще около 15 – 20 минут до готовности картофеля.
- Перед подачей украсьте измельченной зеленью.