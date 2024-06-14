Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина

14 июня 2024, 15:59
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Источник:

"Апостроф"

Молодой картофель прекрасно сочетается не только с маслом и укропом, но и с мясом. Блюдо получится чрезвычайно ароматным.

Такой картофель готовится очень просто. Попробуйте – вам понравится.

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Молодой картофель с мясом

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов молодого картофеля;
– 300 граммов говядины;
– 0,5 пучка укропа или петрушки;
– 1 – 2 луковицы;
– 50 граммов масла;
– соль, перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

  1. Молодой картофель помойте и почистьте. Залейте водой, чтобы он не потемнел.
  2. Лук почистьте и нарежьте соломкой или полукольцами. Зелень помойте, обсушите и измельчите.
  3. Говядину помойте, уберите пленки и нарежьте произвольными кусками.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Посолите, поперчите и добавьте кориандр.
  5. Добавьте лук и уменьшите огонь. Залейте мясо с луком водой, чтобы она полностью их покрыла. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до мягкости мяса около часа, периодически перемешивая.
  6. Если мясо еще не готово, тушите еще. Затем добавьте молодой картофель. Готовьте все вместе еще около 15 – 20 минут до готовности картофеля.
  7. Перед подачей украсьте измельченной зеленью.

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Автор: Ольга Котів