Така картопля готується дуже просто. Спробуйте – вам сподобається.

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Молода картопля з м'ясом

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів молодої картоплі;

– 300 грамів яловичини;

– 0,5 пучка кропу чи петрушки;

– 1 – 2 цибулини;

– 50 грамів масла;

– сіль, перець, коріандр до смаку.

Приготування:

Молоду картоплю помийте та почистьте. Залийте водою, щоб вона не потемніла. Цибулю почистьте та наріжте соломкою або півкільцями. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть. Яловичину помийте, приберіть плівки та наріжте довільними шматками. Розігрійте пательню з маслом і обсмажте м'ясо з усіх боків на сильному вогні до рум'яної скоринки. Посоліть, поперчіть та додайте коріандр. Додайте цибулю та зменште вогонь. Залийте м'ясо з цибулею водою, щоб вона повністю їх покрила. Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні до м'якості м'яса близько години, періодично перемішуючи. Якщо м'ясо ще не готове, тушкуйте ще. Потім додайте молоду картоплю. Готуйте все разом ще близько 15 – 20 хвилин до готовності картоплі. Перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.

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