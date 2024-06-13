Запеченный молодой картофель с курицей – блюдо, которое может быть не только вкусным ужином, но и украшением праздничного стола. В этом рецепте мы используем крылышки, однако вы можете брать голени, бедрышки и тому подобное.
Будет вкусно Идеальное сочетание: простой рецепт молодого картофеля с грибами и сметаной
Молодой картофель с курицей
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помойте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Выложите в миску, добавьте соль, приправу к курице, щепотку черного молотого перца, сметану и соевый соус. Перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться на время подготовки картофеля.
- Молодой картофель хорошо помойте, по желанию очистьте от кожуры. Разрежьте пополам.
- Нарежьте тонкими полукольцами очищенный лук, добавьте к картофелю и туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите, добавьте паприку, приправу к картофелю, черный перец, влейте немного оливкового масла и перемешайте.
- Отрежьте нужный кусок рукава, выложите картофель вместе с соком, а сверху разложите курицу, также поливая сметанным соусом.
- Запекайте в течение 80 минут при температуре 180 градусов.