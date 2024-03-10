Еще большего вкуса придаст особый соус. Такое блюдо получится очень ароматным.
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Молодая картошка по-селянски
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно промойте картофель. Если на ней есть много земли, залейте картофель водой и оставьте на 30 минут отмокать. После этого землю будет легко убрать.
- Разрежьте каждую картофелину на 4. Выложите в миску, посыпьте солью, перцем, паприкой и куркумой. Тщательно перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись специями.
- Разогрейте масло в сковороде на огне чуть больше среднего. Выложите картофель и обжарьте, перемешивая каждые 3 минуты, до готовности. На все уйдет ориентировочно 20 минут, но точное время жарки зависит от размера кусочков, толщины сковороды и силы нагрева.
- Готовый картофель переложите в застеленную салфетками или бумажными полотенцами тарелку, чтобы они впитали лишний жир.
- Тем временем выдавите чеснок, а кусочек сыра натрите на самой маленькой терке. Измельчите зелень. Смешайте все эти ингредиенты со сметаной. Добавьте соль по вкусу. Дайте соусу 15 минут настояться.
- Готовый картофель подавайте горячим и с соусом.