Советуем успеть и насладиться этим блюдом, пока сезон не завершился.
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"Каждый год примерно в конце апреля на Привозе появляется молодая картошка. Мелкая, размером примерно 1,5 сантиметра, она самая вкусная. Покупать лучше сразу почищенную", – заметил Савва Либкин.
Если же вы хотите почистить молодую картошку собственными ручками, воспользуйтесь следующим советом.
Нужно помыть картофель, взять грубую соль, добавить воды, сделать кашу из соли и воды. Поместить туда картофель и перемешивать руками в перчатках 10 – 15 минут,
– добавил ресторатор.
По его словам, процесс выглядит немного утомительно, но вы получите самую вкусную молодую картошку в вашей жизни.
Одесская юная картошка
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить молодую картошку по-одесски: видео
Приготовление:
- Молодой картофель почистите и помойте. Положите в кастрюлю, залейте водой и варите после закипания в несоленой воде 20 – 25 минут.
- Затем слейте воду и поставьте на огонь "подсохнуть" еще на несколько минут.
- На сковороду налейте оливковое масло и разогрейте. Выложите картофель и обжаривайте, помешивая, минут 10.
- Добавьте кусочек сливочного масла и посолите. Молодой чеснок и молодой укроп нарежьте, добавьте к картофелю и перемешайте.