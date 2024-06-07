Советуем успеть и насладиться этим блюдом, пока сезон не завершился.

Стоит попробовать Лучший рецепт с чесночными стрелками: приготовьте на сковороде по-корейски

"Каждый год примерно в конце апреля на Привозе появляется молодая картошка. Мелкая, размером примерно 1,5 сантиметра, она самая вкусная. Покупать лучше сразу почищенную", – заметил Савва Либкин.

Если же вы хотите почистить молодую картошку собственными ручками, воспользуйтесь следующим советом.

Нужно помыть картофель, взять грубую соль, добавить воды, сделать кашу из соли и воды. Поместить туда картофель и перемешивать руками в перчатках 10 – 15 минут,

– добавил ресторатор.

По его словам, процесс выглядит немного утомительно, но вы получите самую вкусную молодую картошку в вашей жизни.

Одесская юная картошка

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– соль по вкусу;

– 60 граммов масла 73%;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 20 граммов молодого чеснока;

– 1 пучок укропа.

Смотрите, как приготовить молодую картошку по-одесски: видео

Приготовление:

Молодой картофель почистите и помойте. Положите в кастрюлю, залейте водой и варите после закипания в несоленой воде 20 – 25 минут. Затем слейте воду и поставьте на огонь "подсохнуть" еще на несколько минут. На сковороду налейте оливковое масло и разогрейте. Выложите картофель и обжаривайте, помешивая, минут 10. Добавьте кусочек сливочного масла и посолите. Молодой чеснок и молодой укроп нарежьте, добавьте к картофелю и перемешайте.

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