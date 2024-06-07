Радимо встигнути та посмакувати цією стравою, поки сезон не завершився.

Варто спробувати Найкращий рецепт з часниковими стрілками: приготуйте на пательні по-корейськи

"Щороку приблизно в кінці квітня на Привозі з’являється молода картопля. Дрібна, розміром приблизно 1,5 сантиметра, вона найсмачніша. Купувати краще одразу почищену", – зауважив Савва Лібкін.

Якщо ж ви хочете почистити молоду картоплю власними ручками, скористайтеся наступною порадою.

Потрібно помити картоплю, взяти грубу сіль, додати води, зробити кашу з солі та води. Помістити туди картоплю та перемішувати руками в рукавичках 10 – 15 хвилин,

– додав ресторатор.

За його словами, процес виглядає трохи виснажливо, але ви отримаєте найсмачнішу молоду картоплю у вашому житті.

Одеська юна картопля

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– сіль до смаку;

– 60 грамів масла 73%;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 20 грамів молодого часнику;

– 1 пучок кропу.

Дивіться, як приготувати молоду картоплю по-одеськи: відео

Приготування:

Молоду картоплю почистьте та помийте. Покладіть в каструлю, залийте водою і варіть після закипання в несоленій воді 20 – 25 хвилин. Потім злийте воду та поставте на вогонь "підсохнути" ще на кілька хвилин. На пательню налийте оливкову олію та розігрійте. Викладіть картоплю та обсмажуйте, помішуючи, хвилин 10. Додайте шматочок вершкового масла та посоліть. Молодий часник та молодий кріп наріжте, додайте до картоплі та перемішайте.

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