Готовьте двойную порцию, потому что исчезнет быстро: рецепт молодого картофеля со сметаной и чесноком

6 июня 2024, 13:57
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Источник:

"Мой двор"

Обычно молодой картофель готовят с укропом. Однако советуем добавить к нему еще сметану и чеснок.

Они придадут ему невероятный вкус и аромат. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Молодой картофель с чесноком и сметаной

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки сметаны 20%;
– 15 граммов чеснока;
– 1 пучок укропа;
– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте и отварите молодой картофель до готовности в подсоленной воде. Затем процедите и оставьте в кастрюле.
  2. Лук почистьте и нарежьте кубиками или полукольцами. Поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте сметану, соль, черный перец и перемешайте.
  3. В отваренный картофель добавьте зажарку, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
  4. Накройте крышкой и потрясите кастрюлю несколько секунд, чтобы все смешалось.
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Автор: Ольга Котів