Вони додадуть їй неймовірного смаку та аромату. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Молода картопля з часником і сметаною

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте та відваріть молоду картоплю до готовності у підсоленій воді. Потім процідіть і залиште в каструлі.
  2. Цибулю почистьте та наріжте кубиками або напівкільцями. Підсмажте на олії до золотистості, додайте сметану, сіль, чорний перець та перемішайте.
  3. У відварену картоплю додайте засмажку, пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп.
  4. Накрийте кришкою та потрусіть каструлю декілька секунд, щоб усе змішалося.