Вы будете готовить только так: простой рецепт молоденькой картошечки в сметане

29 мая 2024, 16:59
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Источник:

"Мой двор"

Многие украинцы просто обожают молодую картошку. Попробуйте приготовить его в сметане – этот вкус вас поразит.

Чеснок придаст пикантности. А укроп – незабываемого аромата.

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Молодой картофель в сметане

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки сметаны 20%;
– 15 граммов чеснока;
– 1 пучок укропа;
– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте и отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Процедите и оставьте в кастрюле.
  2. Пока варится картофель, нарежьте лук кубиками или полукольцами. Поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте сметану, соль, черный перец и хорошо перемешайте.
  3. В отваренный картофель добавьте зажарку, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
  4. Накройте крышкой и потрясите кастрюлю несколько секунд, чтобы все смешалось.
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Автор: Ольга Котів