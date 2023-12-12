Душистый и наваристый холодец можно приготовить из курицы. Более того, блюдо именно из нее будет самым быстрым в приготовлении.
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Рецепт праздничного студня из курицы
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Куриные ножки и крылышки тщательно вымойте, уложите в большую кастрюлю с водой и на сильном огне доведите до кипения. Шумовкой снимите пену.
- Лук, морковь и корень петрушки почистите, 3 минуты обжарьте на сухой раскаленной сковороде и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите студень под крышкой 4 часа.
- Шумовкой извлеките из бульона куриные ножки, крылышки и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю.
- Куриное мясо отделите от костей и мелко порежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать холодец.
- Зубчик чеснока нарежьте тонкими пластинами, после чего мелко порубите, добавьте в миску к курице и перемешайте.
- Разлейте бульон в глубокие тарелки с мясом. Поставьте их в холодильник до полного застывания. По желанию украсьте готовый куриный холодец зеленью, отварными овощами или яйцами.