Душистый и наваристый холодец можно приготовить из курицы. Более того, блюдо именно из нее будет самым быстрым в приготовлении.

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Рецепт праздничного студня из курицы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма куриных ножек и крылышек;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 корень петрушки;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 6 горошин черного перца;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Куриные ножки и крылышки тщательно вымойте, уложите в большую кастрюлю с водой и на сильном огне доведите до кипения. Шумовкой снимите пену. Лук, морковь и корень петрушки почистите, 3 минуты обжарьте на сухой раскаленной сковороде и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите студень под крышкой 4 часа. Шумовкой извлеките из бульона куриные ножки, крылышки и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю. Куриное мясо отделите от костей и мелко порежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать холодец. Зубчик чеснока нарежьте тонкими пластинами, после чего мелко порубите, добавьте в миску к курице и перемешайте. Разлейте бульон в глубокие тарелки с мясом. Поставьте их в холодильник до полного застывания. По желанию украсьте готовый куриный холодец зеленью, отварными овощами или яйцами.

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