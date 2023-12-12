Запашний та наваристий холодець можна приготувати з курки. Ба більше, страва саме з неї буде найшвидшою в приготуванні.
Варто спробувати Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт святкового холодцю з курки
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Курячі ніжки та крильця ретельно вимийте, покладіть у велику каструлю з водою і на сильному вогні доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть піну.
- Цибулю, моркву і корінь петрушки почистьте, 3 хвилини обсмажте на сухій розжареній сковороді та додайте у каструлю. Зменште вогонь до середнього і варіть холодець під кришкою 4 години.
- Шумівкою вийміть з бульйону курячі ніжки, крильця та овочі. Бульйон процідить через сито в окрему каструлю.
- Куряче м'ясо відділіть від кісток і дрібно поріжте разом зі шкіркою. Перекладіть у глибокі тарілки, в яких застигатиме холодець.
- Зубчики часнику наріжте тонкими пластинами, після чого дрібно порубайте, додайте в миску до курки та перемішайте.
- Розлийте бульйон у глибокі тарілки з м'ясом. Поставте їх у холодильник до повного застигання. За бажанням, прикрасьте готовий курячий холодець зеленню, відвареними овочами чи яйцями.